Doğu Guta’da Sığınağa Saldırı: 37 Ölü

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde bugün yürürlüğe giren ateşkes öncesinde hükümet güçleri, Doğu Guta'da bir sığınağı hedef aldı. Saldırıda 37 sivil hayatını hayatını kaybetti. Muhalif gruplardan Feylak El Rahman, Doğu Guta’nın bir kesiminden sivillerin tahliyesi için çağrı yaptı.

Ateşkes uyarınca muhalifler bölgenin üç kesiminden ikincisini de teslim edecek. Perşembe günü de bir diğer muhalif grup Ahrar El Şam’ın anlaşma yapmasıyla, ilk kesim olan Harasta’dan yüzlerce sivil ve silahlı savaşçı tahliye edilmişti.

Doğu Guta’nın Arbin kentinde ise sivillerin saklandığı bir sığınak hava saldırısının hedefi oldu. Beyaz Kasklılar olarak bilinen Suriye Sivil Savunma Örgütü, 37 kişinin öldüğünü duyurdu. Bölgede sağlık faaliyetlerini yürüyen Suriye Amerikan Tıp Topluluğu ise ölü sayısının 47 olduğunu ve kurbanların çoğunun yanarak can verdiğini açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırısının, hükümetin kara birliklerinin Arbin’in güneyindeki Hazeh kasabasına ilerlerken düzenlendiğini bildirdi.

Son haftalarda hükümet güçleri, Doğu Guta’yı üç kesim halinde bölmüş ve bu kesimleri bombalayarak birbirinden koparmıştı.

Suriye devlet televizyonu bugün de üçüncü kesimde yer alan Duma şehrinde yaşayan 4 bin kişinin, başkent Şam’a kaçtıklarını bildirdi.

Bombardımanın sürdüğü Duma’da henüz bir ateşkese varılmış değil. Doğu Guta’nın en büyük şehri olan Duma, bölgedeki en güçlü muhalif örgüt Ceyş El İslam’ın kontrolünde bulunuyor.