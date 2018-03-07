Doğu Guta’da sivil kayıplar 800’ü aştı

Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da var.Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Rusya destekli Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin sürdürdüğü kuşatmada hayatını kaybeden sivillerin sayısı 800'ü aştı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre bu sivillerin en az 178'ini çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm ülke çapında uygulanması için geçen hafta aldığı 30 günlük ateşkes kararına karşın çatışmaların devam ettiği bölgede Gözlemevi'ne göre bugün en az 24 sivil daha hayatını kaybetti.

Rejime bağlı birliklerin çevredeki kırsal alanı ele geçirmesiyle bölgenin toplam yüzde 40'ını kontrol altına aldığı kaydedilirken, 2013'ten beri kuşatma altında olan Doğu Guta'da yaşayan 400 binden fazla sivil gıda maddelerine ve tıbbi malzemeye erişimde sorun yaşıyor.

BMGK toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)tarafından ilan edilen bir aylık ateşkesin uygulanmaması ve sivil ölümlerin artması üzerine Fransa ve İngiltere'nin girişimiyle BMGK Çarşamba günü acil toplanma kararı aldı.