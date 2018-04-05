Doğu Guta’da Tahliyelere Erteleme

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Doğu Guta’da muhaliflerin elindeki Duma kentinden tahliyelerin askıya alındığını duyurdu.

SANA, “tahliyelerin terörist grup Ceyş El İslam mensuplarının kendi aralarında yaşanan anlaşmazlık ve gerginlik nedeniyle ertelendiğini” yazdı. Haber ajansı, Duma’ya giren tahliye otobüslerinin, “teröristler” arasındaki gerginlik nedeniyle Suriye ordu birliklerinin bulundukları bölgeye geri çekildiklerini bildirdi. (https://www.sana.sy/tr/?p=144432)

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise muhaliflerin gönderildiği bölgede Türk ordusunun aldığı önlemler nedeniyle tahliyelerin askıya alındığını iddia etti.

Son günlerde yüzlerce muhalif savaşçı ve sivil Duma’yı terk ederek, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin desteklediği muhalif grupların kontrolündeki bölgelere gönderildi.

Suriye’de hükümet güçleri Doğu Guta’ya yönelik harekatını Şubat ortasından bu yana sürdürüyordu. Duma, muhaliflerin kontrolünde kalan son kent. Ceyş el İslam’ın kentte 10 bin civarında savaşçıya komuta ettiği ve ciddi sayıda tank ve diğer ağır silahlarının bulunduğu tahmin ediliyor.