Doğu Guta'da Yeni Saldırılar: En Az 24 Ölü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre, Guta’da son yapılan saldırılarda en az 24 kişi daha hayatını kaybetti. Örgüt, geçen haftadan bu yana yapılan yoğun saldırılarda 500’den fazla kişinin öldüğünü söylüyor. Ölenlerden 120’den fazlasının da çocuk olduğu belirtildi.

Örgüt ve görgü tanıkları, Suriye rejiminin ve Rusya’nın, muhaliflerin kontrolunda olan Guta’nın doğusuna saldırılarının yoğunluğundan dolayı, acil yardım ekiplerinin ölü sayısını belirleyecek vakitlerinin bile olamadığını dile getirdi.

Bölgedeki bir sivil savunma yetkilisi şu ifadeleri kullandı: ‘Belki ölü sayısı bundan çok daha fazla. Savaş uçakları devamlı üzerimizden geçtiği için ne dün ne de ondan önceki gün ölenleri sayamadık.’

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, son yapılan saldırıların Duma, Hamuriye ve bir kaç bölgeyi daha hedef aldığını belirtti.

Guta’da yaşayanlar, saldırılardan korunmak için bodrum katları ya da sağlık merkezlerinde saklanıyor.

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