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Doğu Guta'da Yeni Saldırılar: En Az 24 Ölü

24.02.2018 19:10 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre, Guta’da son yapılan saldırılarda en az 24 kişi daha hayatını kaybetti. Örgüt, geçen haftadan bu yana yapılan yoğun saldırılarda 500’den fazla kişinin öldüğünü söylüyor. Ölenlerden 120’den fazlasının da çocuk olduğu belirtildi

Doğu Guta'da Yeni Saldırılar: En Az 24 Ölü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre, Guta’da son yapılan saldırılarda en az 24 kişi daha hayatını kaybetti. Örgüt, geçen haftadan bu yana yapılan yoğun saldırılarda 500’den fazla kişinin öldüğünü söylüyor. Ölenlerden 120’den fazlasının da çocuk olduğu belirtildi.

Örgüt ve görgü tanıkları, Suriye rejiminin ve Rusya’nın, muhaliflerin kontrolunda olan Guta’nın doğusuna saldırılarının yoğunluğundan dolayı, acil yardım ekiplerinin ölü sayısını belirleyecek vakitlerinin bile olamadığını dile getirdi.

Bölgedeki bir sivil savunma yetkilisi şu ifadeleri kullandı: ‘Belki ölü sayısı bundan çok daha fazla. Savaş uçakları devamlı üzerimizden geçtiği için ne dün ne de ondan önceki gün ölenleri sayamadık.’

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, son yapılan saldırıların Duma, Hamuriye ve bir kaç bölgeyi daha hedef aldığını belirtti.

Guta’da yaşayanlar, saldırılardan korunmak için bodrum katları ya da sağlık merkezlerinde saklanıyor.

BM Güvenlik Konseyi Suriye’de Ateşkes İçin Karar Alamadı

Son saldırıyla ilgili Suriye hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmazken, rejim ve Rusya amaçlarının bölgedeki militanları hedef almak ve Şam’a yapılacak saldırıları engellemek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Cuma günü Suriye’de milyonlarca kişiye insani yardımların ulaştırılmasına ve kritik derecede hasta ya da yaralı olanların tahliye edilmesine imkan tanımak için 30 günlüğüne ateşkes çağrısını içeren bir tasarıyı oylayacaktı.

Ancak geçici barış konusunda anlaşamayan BMGK üyeleri, Cumartesi yani bugün bir daha toplanma kararı alarak dağıldı.

BM’ye göre Guta’nın doğusunda 400 bine yakın kişi yaşıyor. Bölge 2013’ten beri rejimin ablukasında ve bölgede gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.

Doğu Guta, Şam’ın 17km doğusunda bulunuyor ve cihatçı grupların kontrolu altında.

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