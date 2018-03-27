Doğu Guta’da Zorunlu Tahliyeler Sürüyor

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinden muhaliflerin ve sivillerin tahliyesi, altıncı gününde de aralıksız sürüyor. Rusya’nın arabuluculuğunda muhaliflerle hükümet arasındaki anlaşma sonucu yapılan zorunlu nüfus değişimine Birleşmiş Milletler tepki gösteriyor.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA son üç günde, muhalif savaşçılar, aileleri ve diğer sivillerden oluşan toplam 13 bin kişinin, otobüslerle Doğu Guta’nın ikinci kesiminden çıkarıldığını duyurdu.

SANA, Arbin, Zemelka, Ayn Terma ve Cobar’dan hafta sonunda 6 bin 416, Pazartesi günü 1620’si savaşçı 6 bin 749 kişinin gönderildiğini açıkladı.

Doğu Guta’nın bir diğer bölgesinden de geçen hafta 7 bin kişi tahliye edilerek, muhaliflerin elindeki İdlib’e gönderilmişti. İdlib’de bir milyondan fazla Suriyeli kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler ve diğer yardım örgütleri, bölgenin Suriye hükümeti, Rus ve zaman zaman Amerikan hava saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekiyor.

Esat güçlerinin yanında savaşan Lübnan Hizbullahı’nın yayın organı Al Manar televizyonu, onbinlerce insanın daha Doğu Guta’yı terk etmek için beklediğini bildirdi. Al Manar, Doğu Guta’nın en büyük şehri Duma’nın yer aldığı üçüncü kesimden tahliyelerin müzakeresinin mahkum değişimiyle ilgili anlaşmazlık nedeniyle tıkandığını bildirdi.