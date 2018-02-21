Doğu Guta'daki bombardımanda iki günde 250 kişi hayatını kaybetti

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazar gecesinden bu yanaki top ateşi ve hava saldırılarında en az 250 kişinin öldüğünü açıkladı.

Doğu Guta, muhaliflerin başkent Şam yakınlarında elinde tuttuğu son bölge. Rusya'nın desteklediği Suriye hükümeti yanlısı güçler Pazar gecesinden bu yana bölgeyi geri almak için saldırılarını yoğunlaştırdı.

DOĞU GUTA'DA NE OLUYOR?

Suriye Ordusu henüz, Doğu Guta'dan gelen ölüm haberleriyle ilgili bir yorum yapmadı, ancak top ateşinin yapıldığı bölgelere "hassas saldırılar" yapıldığı ifade edildi.

Bölgedeki saldırıların 2013'ten bu yana görülen en yoğun şiddet olayları olduğu ve ölenler arasında 50 çocuğun da bulunduğu kaydediliyor.

BM yaralıların çıkartılması ve yardım ulaştırılması için ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

BÖLGEDEKİ İNSANİ DURUM NASIL?

Doğu Guta'daki sağlık kuruluşlarını destekleyen Tıbbi Bakım ve Yardım Birliği (UOSSM) adına bölgede çalışan bir doktor durumun "feci" olduğunu söyledi ve "İnsanların kaçacak bir yeri yok. Hayatta kalmaya çalışıyorlar ancak kuşatma nedeniyle yaşadıkları açlık çok büyük ölçüde zayıflattı" dedi.

BM Suriye Koordinatörü Panos Moumtsiz ise hastanelerin kasten hedef alındığı haberleri karşısında "dehşete düştüğünü" söyledi ve bu tür saldırıların savaş suçu işlenmesi anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.

Moumtzis'e göre Marj, Sawba, Douma'daki beş hastane, hükümet güçlerinin Pazartesi günkü saldırılarının ardından ya tamamen ya da kısmen çalışamaz hale geldi, Salı günü de Zamalka'daki bir hastane vuruldu.

Suriyeli Amerikan Tıp Topluluğu da Arbin'daki bir hastanenin devre dışı bırakıldığını duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bu hastanenin Rus savaş uçakları tarafından hedef alındığını söyledi.