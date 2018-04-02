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Doğu Guta’daki En Büyük İsyancı Grubu Çekiliyor

02.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

SANA, Suriye hükümetinin isyancıları almak için Duma’ya 50’nin üzerinde otobüs gönderdiğini, öğleden sonra itibariyle isyancılar ve aile üyelerinin olduğu toplam 448 kişiyi taşıyan 8 otobüsün kentten ayrıldığını bildirdi

Doğu Guta’daki En Büyük İsyancı Grubu Çekiliyor

Suriye’de başkent Şam yakınlarında Doğu Guta bölgesindeki en güçlü isyancı grubu, kalesi konumundaki Duma kentinden çekilmeye başladı. Bu gelişme, hükümet güçlerinin 7 yıldır süren direnişin ardından bölgenin tamamını kontrol altına almasının yolunu açtı.

Resmi SANA haber ajansı, Ceyş el İslam’dan ilk grubun Suriye hükümetiyle varılan anlaşma doğrultusunda öğle saatlerinde kenti terkettiğini bildirdi.

İsyancılar ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Cerablus kentine gidiyor.

SANA, Suriye hükümetinin isyancıları almak için Duma’ya 50’nin üzerinde otobüs gönderdiğini, öğleden sonra itibariyle isyancılar ve aile üyelerinin olduğu toplam 448 kişiyi taşıyan 8 otobüsün kentten ayrıldığını bildirdi.

Ceyş el İslam’dan henüz bir açıklama gelmedi. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de tahliyeleri doğruladı.

Rusya da Trump’ın ‘çekiliyoruz’ açıklamasından memnun

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki askeri varlıklarını çok yakında azaltacakları yönündeki açıklamasının yankıları devam ediyor.

Rusya, bu açıklamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trump geçen hafta Ohio eyaletinde düzenlediği bir mitingde, ABD’nin Suriye’den “çok yakında” çekileceğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise aylardır ABD’nin Suriye’deki varlığını devam ettirmesi gerektiği yönünde mesajlar veriyordu.

Konuyla ilgili olarak gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın, Trump’ın IŞİD yenilgiye uğratıldıktan sonra çekilecekleri yönünde daha önceki sözlerine rağmen ABD’nin Fırat Nehri’nin doğusunda “zemin kazanmasından” endişe duyduğunu söyledi. Ancak Lavrov, Trump’ın son sözlerininse, ilk açıklamalarına “en azından bağlı olduğunu” gösterdiğini belirtti.

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