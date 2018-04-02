Doğu Guta’daki En Büyük İsyancı Grubu Çekiliyor

Suriye’de başkent Şam yakınlarında Doğu Guta bölgesindeki en güçlü isyancı grubu, kalesi konumundaki Duma kentinden çekilmeye başladı. Bu gelişme, hükümet güçlerinin 7 yıldır süren direnişin ardından bölgenin tamamını kontrol altına almasının yolunu açtı.

Resmi SANA haber ajansı, Ceyş el İslam’dan ilk grubun Suriye hükümetiyle varılan anlaşma doğrultusunda öğle saatlerinde kenti terkettiğini bildirdi.

İsyancılar ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Cerablus kentine gidiyor.

SANA, Suriye hükümetinin isyancıları almak için Duma’ya 50’nin üzerinde otobüs gönderdiğini, öğleden sonra itibariyle isyancılar ve aile üyelerinin olduğu toplam 448 kişiyi taşıyan 8 otobüsün kentten ayrıldığını bildirdi.

Ceyş el İslam’dan henüz bir açıklama gelmedi. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de tahliyeleri doğruladı.

Rusya da Trump’ın ‘çekiliyoruz’ açıklamasından memnun

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki askeri varlıklarını çok yakında azaltacakları yönündeki açıklamasının yankıları devam ediyor.