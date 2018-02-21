Doğu Guta'daki gelişmelere uluslararası tepki

BM Genel Sekreteri Guterres Rusya, Türkiye ve İran'ı "verdikleri sözleri" tutmaya çağırdı.Suriye iç savaşının iki cephesi Doğu Guta ve Afrin'de hafta başında tırmanan gerilime uluslararası aktörlerden tepkiler geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Guta'da dozu giderek artan şiddet ve sivil ölümleriyle ilgili olarak "son derece endişeli" olduğunu söyledi. BM sözcüsü Stephane Dujarric, salı günü New York'ta yaptığı açıklamada, Genel Sekreter'in tüm taraflara, sivillerin korunması da dahil olmak üzere temel insan hakları ilkelerine sadık kalma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Sözcü, Guterres'in Rusya, Türkiye ve İran'ın Doğu Guta'yı Astana görüşmeleri kapsamında bir çatışmasızlık bölgesi ilan ettiğini belirterek bu ülkelere "bu bağlamda verdikleri sözleri" hatırlattığını belirtti.

Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişinin hava saldırıları, topçu ateşi ve bombalı saldırılara maruz kaldığını belirten Dujarric, Suriye ordusunun kuşattığı bölgede yaşayan kişilerin hayatlarını "beslenme eksikliği de dahil olmak üzere aşırı şartlarda" sürdürdüklerini belirtti.