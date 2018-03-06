HABER

Doğu Guta’daki Yardım Çalışmaları Yarım Kaldı

06.03.2018 21:25 | Son Güncelleme

Komite’nin Suriye’deki sözcüsü Pawel Krzysiek, Doğu Guta’daki durumun “umutsuz” olduğunu söyledi. Birçok kişinin açlık çektiğini söyleyen Sözcü Pawel Krzysiek, “içimiz burkularak ayrıldık” dedi ve soruna kalıcı çözüm çağrısı yaptı

Doğu Guta’daki Yardım Çalışmaları Yarım Kaldı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, aylar sonra dün Doğu Guta’ya giden yardım görevlilerinin top ateşi nedeniyle çalışmalarını durdurduğunu açıkladı. Komite’nin Suriye’deki sözcüsü Pawel Krzysiek, Doğu Guta’daki durumun “umutsuz” olduğunu söyledi. Sözcü yardım görevlilerinin, arama kurtarma ekiplerince harabeye dönüşmüş binalardan ceset çıkardığına tanık olduğunu söyledi.Sözcü, bazı çocukların 15 günden fazla gün ışığı görmediklerini de kaydetti.Birçok kişinin açlık çektiğini söyleyen Sözcü Pawel Krzysiek, “içimiz burkularak ayrıldık” dedi ve soruna kalıcı çözüm çağrısı yaptı.

Bölgede çatışmalar sürerken dün, dört ay sonra ilk kez, Birleşmiş Milletler Gıda Programı (WFP) yetkilileri Doğu Guta’nın kuşatma altındaki Duma kentine ulaşmayı başarmıştı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de dünkü açıklamasında insani yardım konvoylarının bölgede geçişi sırasında top atışlarının susmadığını ve bombardımanın devam ettiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, Perşembe gününe kadar Doğu Guta bölgesinde 70 bin kişiye insani yardım ulaştırmayı hedefliyordu.

“Yerel güçler Afrin’den sivillerin ayrılmasını engelliyor”

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü basın toplantısında bir soruya cevaben Suriye’nin Afrin bölgesinde, güvenli yerlere gitmek isteyen sivillerin yerel güçler tarafından engellendiğini söyledi.

Dujarric, sivillerin bölgeden özgürce ayrılabilmesinin önemini belirterek, “Bölgedeki yerel güçler hala hiç bir sivilin ayrılmasına izin vermiyor” diye dedi. Sözcü Dujarric, Afrin’den şimdiye kadar beş bin kadar sivilin de ayrıldığını kaydetti.

BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştıTürkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

İlginizi Çekebilir

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

Esad'dan tehlikeli itiraf: Afrin'e girenler rejime bağlı

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

Doktorlar 4 yıldır gizemini çözemiyor! Denize daldı vücudu şişti

Doktorlar 4 yıldır gizemini çözemiyor! Denize daldı vücudu şişti

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.