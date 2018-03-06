Doğu Guta’daki Yardım Çalışmaları Yarım Kaldı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, aylar sonra dün Doğu Guta’ya giden yardım görevlilerinin top ateşi nedeniyle çalışmalarını durdurduğunu açıkladı. Komite’nin Suriye’deki sözcüsü Pawel Krzysiek, Doğu Guta’daki durumun “umutsuz” olduğunu söyledi. Sözcü yardım görevlilerinin, arama kurtarma ekiplerince harabeye dönüşmüş binalardan ceset çıkardığına tanık olduğunu söyledi.Sözcü, bazı çocukların 15 günden fazla gün ışığı görmediklerini de kaydetti.Birçok kişinin açlık çektiğini söyleyen Sözcü Pawel Krzysiek, “içimiz burkularak ayrıldık” dedi ve soruna kalıcı çözüm çağrısı yaptı.

Bölgede çatışmalar sürerken dün, dört ay sonra ilk kez, Birleşmiş Milletler Gıda Programı (WFP) yetkilileri Doğu Guta’nın kuşatma altındaki Duma kentine ulaşmayı başarmıştı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de dünkü açıklamasında insani yardım konvoylarının bölgede geçişi sırasında top atışlarının susmadığını ve bombardımanın devam ettiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, Perşembe gününe kadar Doğu Guta bölgesinde 70 bin kişiye insani yardım ulaştırmayı hedefliyordu.