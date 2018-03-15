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Doğu Guta'dan en az 10 bin sivil ayrıldı

15.03.2018 19:58 | Son Güncelleme

Suriye'de muhaliflerin kontrolünde olan ancak rejim güçlerince kuşatma altında tutulan Doğu Guta'dan en az 10 bin sivilin ayrıldığı bildirildi.

Suriyeli muhaliflerin başkent Şam yakınlarındaki en büyük kalesi olarak görülen Doğu Guta'dan binlerce kişi rejim güçleri kontrolündeki bölgeye geçti.

Suriye'de devlet kontrolündeki El İhbariye, Suriye ordusu tarafından kurulan bir insani koridordan geçen bu sivillerin sayısını yaklaşık 10 bin olarak duyurdu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise bu sayının en az 12 bin 500 olduğunu bildirdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin, Hamuriye kasabasından ayrıldığı belirtildi.

Gözlemevi, Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece rejim güçlerinin kontrolüne geçen Hamuriye'nin, muhalif gruplardan Feylek er-Rahman'ın çekilmesinin ardından el değiştirdiğini bildirdi.

"Saatte 800 kişi"

Rejim güçlerinin yeniden ele geçirmek için yaklaşık bir ay önce operasyon başlattığı Doğu Guta'da bu süre zarfında gerçekleşen en büyük göçün yaşandığı günle ilgili konuşan Rus Tümgeneral Vladimir Zolotukhin, "Saatte 800'ü aşkın insan ayrılıyor" dedi.

Doğu Guta'da geçtiğimiz günlerde hasta ve yaralılardan oluşan küçük grupların, daha kuzeydeki bir bölgeden tahliyesi sağlanmıştı. Söz konusu tahliye bu bölgeyi kontrol eden Ceyş'ül İslam (İslam Ordusu) ve Rusya arasındaki anlaşma sonrasında yapılmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden bugün yapılan açıklamaya göre, rejim güçleri ve beraberindeki birlikler Doğu Guta'nın üçte ikisinde kontrol sağladı. Doğu Guta'daki ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu geçen hafta, muhaliflerin kontrolünde kalan kesimi üç ayrı bölgeye bölmüştü.

rtr,AFP,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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