‘Doğu Guta’dan İlk Sivil Grup Tahliye Edildi’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuğu sayesinde bir grup sivilin Doğu Guta’dan tahliye edildiğini söyledi.
Avusturya’da Başbakan Sebastian Kurz ile bir basın toplantısı sırasında Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Putin, tahliye edilenlerin büyük bir grup olduğunu söyledi, tahliyenin ne zaman yapıldığına açıklık getirmedi. Putin, Doğu Guta’daki muhaliflerin bu bölgeyi başka yerlere saldırmak üzere “üs” olarak kullandıklarını da dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’in açıklamaları öncesinde, Doğu Guta’daki askeri operasyonlara günlük olarak verilen beş saatlik ‘insani molalarda’ Suriyeli muhaliflerin, sivillerin bölgeyi terk etmesini ve gönderilen yardımları engellediğini söylemişti.
Suriye’nin resmi basın yayın organları da, muhalifleri tahliyeleri iki gündür engellemekle suçluyor. Doğu Guta’da 400 bin kişi kuşatma altında yaşıyor.
Muhalifler ise Salı günü, sınırlı ateşkesin ilk gününde Rusya’nın iddiaları reddederek, suçu Moskova’ya atmıştı.
Rusya’nın planı, 2013’ten bu yana hükümet yanlısı güçlerin kuşatması altında olan ve muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaşayanların, beş saatlik günlük insani molalarda tahliye edilmesi ya da yardım almasının sağlanmasını öngörüyor.
Washington merkezli düşünce kuruluşu Ortadoğu Enstitüsü’nden Davind Mack’e göre Esat rejimi, bu plandan çıkar sağlama peşinde. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Mack, “Sahada Esat güçleri ve sivilleri rehin almış muhalif bazı gruplar gibi kötü aktörler mevcut. Suriye hükümeti de Rusya’nın planını, muhalif savaşçıları ellerindeki son kalelerden birinden çıkarmak için kullanmaya çalışıyor” diyor.
Birleşmiş Milletler ise insani durumla ilgili kaygılarını dile getirmeyi sürdürüyor. BM İnsani Yardım Dairesi, örgütün hayat kurtaracak yardım konvoylarını ve tıbbi tahliyeleri derhal desteklemeye hazır olduğunu; ancak çatışmaların durması için tüm tarafların güvence vermesi gerektiğini açıkladı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem ise Doğu Guta’dan bugün de çatışma haberlerinin geldiğini duyurdu.
Doğu Guta’da Syriye ve Rusya’nın saldırılarında son iki haftada en az 550 sivil öldü. Hayatını kaybedenlerin dörtte biri çocuk.
Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel de dün Moskova’yı suçlamış, Rusya’nın hem kundakçı hem de itfaiyeci gibi hareket ederek, Suriye’de istikrarı bozduğunu savunmuştu.
https://www.amerikaninsesi.com/a/votel-rusya-suriyede-hem-kundakci-hem-itafiyeci-gibi-davraniyor/4272863.html
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