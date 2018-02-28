‘Doğu Guta’dan İlk Sivil Grup Tahliye Edildi’

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuğu sayesinde bir grup sivilin Doğu Guta’dan tahliye edildiğini söyledi.

Avusturya’da Başbakan Sebastian Kurz ile bir basın toplantısı sırasında Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Putin, tahliye edilenlerin büyük bir grup olduğunu söyledi, tahliyenin ne zaman yapıldığına açıklık getirmedi. Putin, Doğu Guta’daki muhaliflerin bu bölgeyi başka yerlere saldırmak üzere “üs” olarak kullandıklarını da dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’in açıklamaları öncesinde, Doğu Guta’daki askeri operasyonlara günlük olarak verilen beş saatlik ‘insani molalarda’ Suriyeli muhaliflerin, sivillerin bölgeyi terk etmesini ve gönderilen yardımları engellediğini söylemişti.

Suriye’nin resmi basın yayın organları da, muhalifleri tahliyeleri iki gündür engellemekle suçluyor. Doğu Guta’da 400 bin kişi kuşatma altında yaşıyor.

Muhalifler ise Salı günü, sınırlı ateşkesin ilk gününde Rusya’nın iddiaları reddederek, suçu Moskova’ya atmıştı.