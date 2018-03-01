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Doğu Guta'dan ilk siviller tahliye edildi

01.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

Suriye'de, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da devam eden çatışmalara Salı günü ilan edilen günlük "insani aralarda" ilk kez bölgeden siviller tahliye edildi. Suriye Arap Kızılayı, yaşlı bir Pakistanlı erkek ile eşinin bölgeden çıkartıldığını doğruladı.

Doğu Guta'dan ilk siviller tahliye edildi

Suriye'de, silahlı muhalif grupların kontrolündeki Doğu Guta'da devam eden çatışmalara Salı günü ilan günlük "insani aralarda" ilk kez bölgeden siviller tahliye edildi.

Suriye Arap Kızılayı, yaşlı bir Pakistanlı erkek ile eşinin bölgeden çıkartıldığını doğruladı.

Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya, bölgeyi kontrol eden İslamcı grupları tahliyeler için açılan "insani koridora" top ateşiyle vurmakla suçlamıştı.

Bu arada Doğu Guta'daki kurtarma görevlileri hükümetin son hava saldırılarında aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu altı sivilin öldüğünü duyurdu.

Sağlık görevlileri, hükümete bağlı güçlerin bombardımanı yoğunlaştırdığı 18 Şubat'tan bu yana 580'dan fazla kişinin öldüğünü söylüyor.

Silahlı muhalif grupların başkent Şam yakınlarında ellerinde tuttukları son bölge olan Doğu Guta'da 393 bin sivil kuşatma altında yaşıyor ve bölgede ciddi bir gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.

Suriye Arap Kızılayı bugün bölgeden tahliye edilen Pakistanlı çiftin, Pakistan Büyükelçiliği'ne teslim edildiğini açıkladı.

Russya muhaliflerin fotoğraftaki El Wafideen kontrol noktasına uzanan tahliye koridoruna top ateşi açtığını iddia ediyor.

AFP Haber Ajansı Pakistanlı çiftin kimliklerini 73 yaşındaki Mohammad Fadhl Akram ve Saghran Bibi olarak açıkladı. Akram iki oğulları, üç kızları ve 12 torunlarını Duma'da geride bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pakistanlı çiftin Rusya'nın her gün yerel saatle 09.00-14.00 arasında bombardımana ara verme uygulamasının başlamasından buyana bölgeden tahliye edilen ilk siviller olduğunu söyledi.

Rus Ordusu, muhaliflerin top ateşi açarak el Wafidin kontrol noktasına uzanan "insani koridordan" sivillerin çıkmasını önlediğini iddia ediyor.

Muhaliflerse Rusya'nın iddiasını reddediyor ve Rusya'nın verdiği insani aralarda hava ve topçu saldırılarına ara vermediğini savunuyor.

Bu arada Suriye resmi haber ajansı Sana, Şam'ın eski şehir kısmındaki Bab-el Selam bölgesine açılan havan ateşinde bir sivilin yaralandığını duyurdu.

BM, Rusya ve Suriye'deki savaşa müdahil olan diğer güçlerin, insani yardım ulaştırılması ve hasta ve yaralıların tahliyesi için ülkede çatışmaların "vakit kaybedilmeksizin" en az 30 gün boyunca durdurulmasını isteyen Güvenlik Konseyi kararını uygulamasıın istiyor.

BM Suriye Özel Temszilcisi Staffan de Mistura, "Yüzümüz kızarana, morarana kadar her iki taraftan da, özellikle Doğu Guta'da konvoyların geçişi için birbirlerinin bölgelerine topu ateşinin durdurulmasını isteyeceğiz" dedi.

De Mistura'nın danışmanı Jan Egeland da BM'nin Suriye İnsani Yardım Görev Gücüne üye 23 ülkeye "alışılmadık derecede keskin" mesajlar verildiğin söyledi ve "Bizim Suriye'deki sivillere yardımcı olmamıza yardım etmekte hayal kırıklığına uğratıyorlar" dedi.

Duma'daki yıkım

Doğu Guta'daki durumu "uluslararası hukuka hiçbir saygıları yok" diye niteleyen Egeland, 18-22 Şubat arasında "14 hastane, üç klinik ve üç ambulansın saldırıya uğradığını" ve ayrıca Şam'ın hükümetin elindeki kesimlerine "südrekli roket ve havan atıldığını" söyledi.

Egeland BM'nin Duma'ya kısa sürede yardım dağıtılması izni almayı umduğunu söyledi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Afrin'deki 50 bin kişiye yardım götüren bir konvoy ulaştırdığını anlattı.

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