Doğu Guta’ya Haftalar Sonra Yardım Konvoyu Girdi

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), insani yardım malzemesi taşıyan konvoyların Suriye’de rejimin bombardımanı altındaki Doğu Guta bölgesine girmeye başladığını açıkladı. ICRC’nin Suriye heyeti, 46 araçlık konvoyun 27 bin 500 kişi için gıda ve tıbbi gereç taşıdığını belirtirken, BM yetkilileri“çok sayıda hayat kurtarıcı sağlık malzemesinin konvoya yüklenmesine izin verilmediğini” bildirdi. Yardım kuruluşları geçmişte de Suriye’de yaptıkları yardımların kapsamının daraltıldığından şikayet etmişlerdi. Doğu Guta’ya üç haftadır ilk kez bir yardım konvoyunun girişine izin verildi. Kızılhaç sözcüsü Pawel Krzysiek, kamyonlar bölgeye girerken adeta “zamana karşı yarıştıklarını” söyledi. BM Güvenlik Konseyi önceki haftasonunda oy birliğiyle kabul ettiği kararda, yardımların sivillere ulaştırılabilmesi için Doğu Guta’daki 400 bin kişi dahil olmak üzere Suriye genelinde 30 günlük ateşkes çağrısında bulunmuştu. Ancak bu çağrının üzerinden bir haftayı aşkın süre geçmesine rağmen ateşkesin yürürlüğe girdiği yönünde henüz pek bir işaret görülmedi.

Aynı zamanda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ı destekleyen Rusya da Doğu Guta’da kendi ateşkesini ilan etmiş, bölgede her gün çatışmalara 5 saat ara verileceğini duyurmuştu. Ancak Rusya ve Suriye hükümeti, muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta’daki isyancıları, sivillerin bölgeyi terketmesini engellemekle suçluyor. İsyancılar ise bu suçlamaları reddediyor ve hükümet yanlısı güçlerin Doğu Guta’yı bombalamaya devam ettiğini, ayrıca yerel halkın 4 yıldır muhaliflerin elindeki bölgeyi terketmesi halinde başlarına gelebileceklerden korktuğunu belirtiyor. Bu arada, merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet güçlerinin Doğu Guta’nın üçte birini geri aldığını duyurdu. İki haftanın üzerinde bir süredir devam eden hava ve roket saldırılarıyla top ateşinde 700 civarında sivilin hayatını kaybettiği kaydediliyor. Suriye Devlet Başkanı Esat,uluslararası tepkilere rağmen doğu Guta’daki askeri operasyonların devam edeceğini, buna paralel olarak sivillerin muhaliflerin kontrolündeki bölgeden çıkışlarına izin verileceğini söylemişti.