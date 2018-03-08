Doğu Guta’ya İkinci Yardım Konvoyunun Gidişi Ertelendi

Suriye’de rejim kuşatması altındaki Doğu Guta’ya ikinci yardım konvoyunun gidişi, şiddet olayları ve bölgede hızla ilerleyen gelişmeler nedeniyle ertelendi. Suriye hükümet güçlerinin Doğu Guta bölgesini iki kısma böldüğü belirtiliyor.
Suriye devlet medyası ve savaşı gözleyen bir gruba göre, Şam güçleri ve müttefiki milisler gece saatlerinde muhaliflerin elindeki bölgenin yarısından fazlasını ele geçirdi. Bölgenin kuzey ve güney kısımlarını izole ederek, isyancıların birbirleriyle bağlantılarını kesen rejim yanlısı güçler, muhalif savaşçıları ve içeride kapana kısılan onbinlerce sivili daha da sıkıştırdı.
Hükümet güçleri doğudan ilerlerken, bölgenin batısındaki güçlerden sadece 1,5 km uzaklıktalar. Şam ordusunun ilerleyişi, bölgede geniş çaplı yer değiştirmelere neden oldu. Siviller bölgede hala muhaliflerin elindeki bölgelere doğru kaçıyor.
Doğu Guta’da en yoğun nüfusa sahip, Duma, Harasta, Kfar Batha, Saqba ve Hammouriyet gibi bölgeler hala muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.
Doğu Guta’yı 7 yıldır süren iç savaşın ardından muhaliflerin elinden geri almaya kararlı görünen hükümet, bölgeye yönelik bombardımanını artırdı. Son iki haftada yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, sadece dün düzinelerce ölüm rapor edildi. Doğu Guta’da 400 bin civarında kişi, rejimin durmaksızın sürdürdüğü hava ve kara saldırıları altında kapana sıkışmış durumda.
Muhaliflerin gönüllü kurtarma grubu Beyaz Kasklılar tarafından yayınlanan bir videoda Doğu Guta’daki “cehennem” ortamı gözler önüne seriliyor. Görüntülerde, bir ambulansın yaralı birini aldıktan sonra caddelerde hızla ilerlerken bir top mermisinin patladığı görülüyor.
Doktorlar ve bölge sakinleri, dün gece boğulma ve nefes alamama vakalarının yaşandığını belirterek, rejimi klor gazı kullanmakla suçladı. Doğu Guta’daki hastanelerden birinde çalışan Hamza Hassan, hastaneyi ağır bir klorin kokusunun kapladığını ve nefes zorlukları çeken 29 çocuğa müdahale ettiğini söyledi.
Son haftalarda daha sık ortaya atılan bu tür haberler bağımsız kaynaklarca doğrulanmazken, hükümet de klor gazı kullandığı iddialarını sürekli yalanlıyor.
Suriye devlet medyası, onlarca ailenin Doğu Guta’yı terketmek için oluşturulan insani koridoru kullanmak üzere Saqba kentinde toplandığını ancak “terör gruplarının” onları engellediğini öne sürdü.
Suriye’deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden Ingy Sedky, bölge halkının acilen ihtiyaç duyduğu yardım konvoyunun ertelendiğini açıkladı ve yeni bir tarih de vermedi.
Sedky, “Sahadaki durum çok hızlı ilerliyor ve bu şartlarda faaliyet icra etmemize imkan tanımıyor” dedi.
Hafta başında ilk yardım konvoyu Duma kentine gitmiş ancak konvoydaki 46 kamyondan 14’ü şiddet olayları yüzünden taşıdığı malzemeyi tamamen boşaltamamıştı.
İlk yardım görevlileri, bölgedeki bazı sakinlerin yer altına sığındıkları için iki haftadır güneş yüzü görmediğini bildirdi.
Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 18 Şubat’ta rejimin saldırılarını başlatmasından bu yana Doğu Guta’da en az 800 sivilin hayatını kaybettiğini belirtiyor.
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