Doğu Guta’ya İkinci Yardım Konvoyunun Gidişi Ertelendi

Suriye’de rejim kuşatması altındaki Doğu Guta’ya ikinci yardım konvoyunun gidişi, şiddet olayları ve bölgede hızla ilerleyen gelişmeler nedeniyle ertelendi. Suriye hükümet güçlerinin Doğu Guta bölgesini iki kısma böldüğü belirtiliyor.

Suriye devlet medyası ve savaşı gözleyen bir gruba göre, Şam güçleri ve müttefiki milisler gece saatlerinde muhaliflerin elindeki bölgenin yarısından fazlasını ele geçirdi. Bölgenin kuzey ve güney kısımlarını izole ederek, isyancıların birbirleriyle bağlantılarını kesen rejim yanlısı güçler, muhalif savaşçıları ve içeride kapana kısılan onbinlerce sivili daha da sıkıştırdı.

Hükümet güçleri doğudan ilerlerken, bölgenin batısındaki güçlerden sadece 1,5 km uzaklıktalar. Şam ordusunun ilerleyişi, bölgede geniş çaplı yer değiştirmelere neden oldu. Siviller bölgede hala muhaliflerin elindeki bölgelere doğru kaçıyor.

Doğu Guta’da en yoğun nüfusa sahip, Duma, Harasta, Kfar Batha, Saqba ve Hammouriyet gibi bölgeler hala muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.

Doğu Guta’yı 7 yıldır süren iç savaşın ardından muhaliflerin elinden geri almaya kararlı görünen hükümet, bölgeye yönelik bombardımanını artırdı. Son iki haftada yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, sadece dün düzinelerce ölüm rapor edildi. Doğu Guta’da 400 bin civarında kişi, rejimin durmaksızın sürdürdüğü hava ve kara saldırıları altında kapana sıkışmış durumda.