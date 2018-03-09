Doğu Guta'ya insani yardım ulaştı

ICRC Bölge Direktörü Robert Mandini, Twitter'da paylaştığı mesajda Kızılhaç örgütünün, Suriye Kızılayı ve BM çalışanları ile birlikte insani yardım malzemelerini ulaştırdığını doğrulayarak önümüzdeki günlerde yeni bir sevkiyatın şart olduğunu kaydetti.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne (ICRC) göre yoğun topçu atışı ve hava bombardımanı altındaki bölgeden ilerleyerek Duma'ya giriş yapan kamyonlar, 12 bin kişiye bir ay kadar yetecek erzağı teslim ettikten sonra bölgeyi terk etti.

Duma kasabasına 13 kamyon dolusu malzeme indirildi.Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı rejim güçlerinin kuşatması altında olan ve muhalif grupların kontrolündeki Doğu Guta bölgesinde mahsur kalan sivillere günlerdir ulaştırılamayan insani yardım malzemeleri bugün teslim edildi. Bölgedeki en büyük yerleşimi olan Duma kasabasına içinde gıda malzemesi bulunan 13 kamyonun giriş yaptığı bildirildi.

Suriye Kızılayı da yardım malzemelerini taşıyan kamyonların çatışma bölgesine doğru ilerlediği bir video paylaştı.

Ölü sayısı bini geçti

Paris merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, bölgedeki 10 tıbbi merkezden topladığı veriye dayanarak çatışmaların şiddetlendiği 18 Şubat'tan 3 Mart'a kadar en az bin 5 sivilin öldüğünü ve 4 bin 879 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu sayı günde 71 ölü ve 344 yaralıya denk geliyor.

Son iki haftada bölgedeki tarım arazisinin neredeyse tamamını ele geçiren Suriye ordusu, Rusya'nın verdiği hava desteği ile halen muhaliflerin kontrolündeki yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.

Yeraltı sığınaklarında çatışmalardan korunmaya çalışan köy ve kasabalardaki birçok sivil ise azalan gıda ve tıbbi malzemelere erişim için dışarı çıkmaktan endişe ediyor.

Doğu Guta'da bulunan 400 bin civarı sivilin yaşadığı büyük tehlike BM tarafından eleştirilirken Moskova ve Şam yönetimleri ise muhaliflerin Şam'a top atışını engellemek üzere başlattıkları bu saldırının gerekli olduğunu savunuyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin ise rejim güçlerinin bu saldırısını "hukuki ve ahlaki açıdan sürdürülemez" bulduğunu açıkladı.

rtr,AP,AFP/ÇÖ,HS

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