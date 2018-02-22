Doğu Guta’ya Saldırılar Hız Kesmiyor

Suriye’de rejim güçlerinin Doğu Guta’ya roketli ve bombalı saldırıları Perşembe günü de sürdü. Son saldırılarda 19 sivil hayatını kaybetti.

Suriye, yedi yıldır süren savaşın en kanlı dönemlerinden birini yaşarken, insani yardım için ateşkes çağrıları karşılık bulmadı. 5 günde ölü sayısı 368’i geçti.

Hükümet güçleri, kuşatma altındaki bölgeye bomba yağdırıyor. Bölge sakinleri bodrum katlarına sığınırken, hastaneler de hedefte.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Doğu Guta’da destek verdikleri 13 tıbbi merkezin ya yıkıldığını ya da hasar gördüğünü açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütü, roket atışlarının Perşembe sabahı da kesilmediğini, sadece Duma kentine 200 civarında atış yapıldığını söyledi.

Duma kentindeki hastanenin morgunda yer kalmayınca, kefenlenmiş naaşlar yerlere dizildi. Aralarında çocuklar da var.

Suriye İnsan Hakları Gözlem’e göre jetlerin çoğu Rusya’ya ait. Moskova, Guta saldırısına doğrudan katıldığı iddialarını reddediyor; ancak Suriye’de hükümet yanlısı El Vatan gazetesi, Rus savaş uçakları ve danışmanlarının da çatışmaya katıldığını bildirdi.

Rejim ve müttefik güçlerinin kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta’da 400 bin sivilin yaşadığı tahmin ediliyor. İslamcı ve cihatçı grupların temizlenmesi için kara operasyonu ise kapıda.