Doğu Guta'ya yardım çatışmalar nedeniyle ertelendi

Suriye hükümet güçleri muhaliflerin elinde bulunan başkent Şam'ın yakınlarındaki Doğu Guta bölgesine yönelik taarruzunu sürdürürken, bölgeden yüzlerce insanın kaçtığı haberleri geliyor.

Bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi de Reuters'a yaptığı açıklamada, kuşatma altındaki Doğu Guta bölgesine Pazar günü ulaştırılması planlanan yardımların çatışmalar nedeniyle gönderilemeyeceğini açıkladı.

BM'nin Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis yayımladığı yazılı açıklamada, "Çok ihtiyaç duyulan ateşkes yerine, daha fazla çatışma, daha fazla ölüm ve daha fazla açlık ile hastanelerin bombalandığı haberlerinin devam ettiğini görüyoruz. Sivillerin topluca cezalandırılması kabul edilemez" dedi.

Panos Moumtzis, 18 Şubat'tan beri havadan ve karadan yapılan saldırılarda 600 kişinin öldüğünü ve 2 bin kişinin yaralandığını kaydetti, muhaliflerin elindeki bölgeden Şam'a atılan havan mermileri nedeniyle onlarca sivilin hayatını kaybedip, yaralandığını da sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçen hafta 30 günlük ateşkes çağrısı yapmasına rağmen, şimdiye kadar ateşkesin uygulanması başarısızlığa uğradı.