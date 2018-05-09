Doğu Perinçek adaylık için 100 bin imzayı aştı

Son rakamlara göre, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra Doğu Perinçek de 100 bin imzayı aşmış bulunuyor.Türkiye'de 24 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak için 100 bin imza toplama süreci Çarşamba günü TSİ 20:00'de sona erdi.

Seçmenler, bu yöntemle cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuruda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz için son olarak Çarşamba akşamına kadar ilçe seçim kurullarında imzalarını verdi.

NTV'nin haberine göre, imza verme süresinin dolumuna yaklaşık iki saat kala Akşener için 254 bin 107, Karamollaoğlu için 166 bin 230, Perinçek için 117 bin 007, Öz içinse 2909 imza verilmişti.

Bu rakamlara göre Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

YSK'nın resmi listeyi 13 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Siyasi partilerin aday gösterme süresi 5 Mayıs'ta sona ermişti.

DW/BÜ,ÖA

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