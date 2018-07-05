Doğu ve Güneydoğu’daki Sivil Ölümlere Tepki

Bu ölümlerle birlikte dikkatler bölgedeki sivil ölümlere çevrildi. Son on gün içinde dört sivil öldürüldü. Ağrı Mevlüt Bengi isimli bir bakkal PKK tarafından öldürüldü. Örgüt cinayeti üstlendi. Bu olaydan kısa süre sonra Ardahan’da bir kişi güvenlik güçlerince öldürüldü. Valilik, öldürülen kişinin ‘dur’ ihtarına uymadığını söyledi.

Azadi Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu Sıdkı Zilan, şiddetin durması çağrısı yaptı. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Zilan, “Şiddet herkese zarar veriyor, şiddetin, çatışmaların durması lazım. PKK’nin şartsız silahı durdurması lazım. Türkiye’de sıfır şiddet. Devletin hiç bir yanlışını bahane etmemeliyiz. Bu olaylar hükümetin elini güçlendiriyor. ‘Bu güvenlik sorunudur. Al sana delili’ diyor. Birileri de bu topa giriyor. Bahane ararsanız, çoktur. Sen silahı sustur, silah olmayınca neyini ihbar edecek. 40 yıldır denediğin bu yol, yol değil. Bu iki taraf içinde geçerli, hepimiz için geçerli. AKP ve Erdoğan’la sınırlı değil” dedi.

Hak İnisiyatifi Sözcüsü Reha Ruhavioğlu ise sivillerin öldürülmesini kınadı. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Ruhavioğlu, “Bu insanlar kim öldürmüşse öldürsün, yargısız infaz edilmiştir. Bunlar çatışmanın aktif parçası değil. Bunlar kim olursa olsun, biz insan olarak, ölümlerin olmasını istemeyiz. Bu insanlar çatışmanın parçası değiller, sivil hayatın parçasıdırlar. Yargısız bir şekilde infaz edilmişler. Hak İnisiyatifi olarak bu ölümleri kınıyoruz. Böyle bir mücadele şekli olamaz, böyle bir tarz sivil hayatın içinde dehşet saçıyor. Bu insanların yaşam hakları ihlal edilmiştir. Eğer üstleniyorsa PKK’nin bu işte bir sorumluluğu var. Ama PKK çıkıp bu insanlar kriminalmiş gibi açıklama yapıyor. Bu olayla ilgi kamuoyunda ciddi kuşkular var. Bu tarzı eskiden beri tasvip etmiyoruz, kabul etmiyoruz. Burada daha yeni seçimler olmuş, sivil siyaset Türkiye’deki sorunlarla ilgili çözüm yoluna girecek. Elimizden gelen kınamak ve kınıyoruz. Bir suçlamayla birini öldürmek sizi haklı kılmaz, ortada sivil var. Bu sizi haklı kılmaz. Şeffaf bir şekilde bu işin aydınlatılması gerekiyor. Sivil hayatın silah eliyle tehdit altına alınması, özellikle kırsaldakilerin yaşamına endişe salan bir yöntem. Bunun terk edilmesi lazım, sivil siyasete imkan tanınması lazım” diye konuştu.

