Doğu ve Güneydoğu’daki Tabip Odalarından ‘Savaşa Hayır’ Çağrısı

Tabip Odaları Afrin Operasyonu sonrasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle birçok kişinin gözaltına alınmasına tepki göstererek; ”Sağlık ve yaşam için çırpınan hiçbir sağlıkçıya savaş kabul ettirilemez; hiçbir gerekçe bahane olamaz. Kimse bunu baskıyla da söyletemez. Savaş gerekçesi yapılan hiçbir amaç yaşamdan daha kutsal olamaz. Uluslararası hukuka ve meşruiyete aykırı hususlar olduğu Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından da vurgulanan Afrin Harekatı konusunda sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 100'ü aşkın insan gözaltına alınmıştır. Savaşı övmek ve propagandasını yapmak suç kapsamında olması gerekirken barışı talep etmek, güvenliğin halkların barış içinde yaşamasını sağlamakla mümkün olacağını ifade etmek suç olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 20'nci maddesini hatırlatıyoruz ve ülkemizde savaşın gerekçelendirmesi için yapılan propagandanın aslında suç kapsamına dahil olduğunu vurguluyoruz” dedi.

Barış çağrısı yapılan açıklama şöyle devam etti; ''Zeytin Dalı'' ancak barışı temsil edebilir ve ancak savaşın olmadığı barışçıl bir ortamda çocukların ölümlerini engelleyebilir. Savaşta sivillerin zarar görmüyor olduğunu söylemek; yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz acı deneyimlerin tümüyle görmezlikten gelmektir. Her vicdan sahibi kişi savaşın bir yıkım olduğunu bilir. Unutulmamalıdır ki her savaşta en çok zarar gören sivillerdir. Sonuç olarak savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunuyoruz. Bunun için de Herkesi savaş Politikalarına karşı durmaya, toplumsal barışa sahip çıkmaya, savaşların son bulduğu tüm halkların kendi özgür iradeleri ile barış içerisinde yaşayacakları bir gelecek ve barış için mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Tabipler Birliği'ne tepki gösterdi. Erdoğan, TTB'yi terörist sevici olarak nitelendirerek, "Bundan rahatsız olan sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim 'Savaşa hayır' diye kendine göre bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini de pek duymadık. Zaten bunların barış ile alakası yok. Doğu'da, Güneydoğu'da bu kadar vatandaşım şehit edildi. Bunlardan şu anda içeride olan bu terör uygulayıcılarına yönelik en ufak bir açıklama duyduk mu? Duymadık. Çünkü bunlar bu senaryonun içindeler. Kandil'e kadar gidip orada görüşmeler yapıp ondan sonra yazdıkları kitaplar ile kendilerine kaynak temin etmeye çalışanların bugüne kadar bu teröristlerin karşısına dikildiklerini hiç duyduk mu? Duymadık" diye konuştu.