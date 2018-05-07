Doğuda daha az ama daha eğitimli yabancı yaşıyor

Ancak bu kişiler ülkenin batısındaki eyaletlere göre toplumda daha az kabul görüyor.Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde, ülkenin batısındaki eyaletlere göre daha az ve daha iyi eğitimli yabancılar yaşarken, Almanya’nın doğusundaki yabancılar, batıdakilere kıyasla toplumda daha az kabul görüyor. Bu bilgi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) konuyla ilgili yeni bir araştırmasının sonucu.

Araştırmayı hazırlayan uzmanlardan OECD'nin Uluslararası Göç Departmanı’nda Kıdemli Göç Uzmanı Thomas Liebig, “Doğu Almanya'da her iki göçmenden bir tanesi yaşadığı yeri göçmenler için iyi bir yer olarak sayarken Batı Almanya'da ise bu fikri her beş göçmenden dördü benimsiyor” dedi.

Araştırmaya göre Almanya’nın doğusundaki eyaletlerde daha az yabancı yaşıyor. Araştırmanın 2015 yılı verilerine dayandırdığı bulgularına göre Almanya’nın güneybatısındaki Baden-Württemberg'deki halkın yüzde 19,1'ini, ülkenin güneyindeki Bavyera'da nüfusun yüzde 15,7'sini ve ülkenin kuzeybatısındaki Aşağı Saksonya'da insanların yüzde 14'ünü yabancılar oluşturuyor.