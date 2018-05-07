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Doğuda daha az ama daha eğitimli yabancı yaşıyor

07.05.2018 14:24 | Son Güncelleme

OECD'nin araştırmasına göre Almanya’nın doğusundaki eyaletlerde daha az, ama daha eğitimli yabancı yaşıyor.

Doğuda daha az ama daha eğitimli yabancı yaşıyor

Ancak bu kişiler ülkenin batısındaki eyaletlere göre toplumda daha az kabul görüyor.Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde, ülkenin batısındaki eyaletlere göre daha az ve daha iyi eğitimli yabancılar yaşarken, Almanya’nın doğusundaki yabancılar, batıdakilere kıyasla toplumda daha az kabul görüyor. Bu bilgi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) konuyla ilgili yeni bir araştırmasının sonucu.

Araştırmayı hazırlayan uzmanlardan OECD'nin Uluslararası Göç Departmanı’nda Kıdemli Göç Uzmanı Thomas Liebig, “Doğu Almanya'da her iki göçmenden bir tanesi yaşadığı yeri göçmenler için iyi bir yer olarak sayarken Batı Almanya'da ise bu fikri her beş göçmenden dördü benimsiyor” dedi.

Araştırmaya göre Almanya’nın doğusundaki eyaletlerde daha az yabancı yaşıyor. Araştırmanın 2015 yılı verilerine dayandırdığı bulgularına göre Almanya’nın güneybatısındaki Baden-Württemberg'deki halkın yüzde 19,1'ini, ülkenin güneyindeki Bavyera'da nüfusun yüzde 15,7'sini ve ülkenin kuzeybatısındaki Aşağı Saksonya'da insanların yüzde 14'ünü yabancılar oluşturuyor.

Ülkenin doğu eyaletlerinden Thüringen'de yabancıların oranı yüzde 5,9 iken Saksonya'da yaşayan yabancılar, eyaletin yüzde 6,3’ünü teşkil ediyor. Saksonya-Anhalt'ta da yabancıların eyalet nüfusundaki yerinin yüzde 6,4 olduğu aktarıldı.

Doğudaki yabancılar daha iyi eğitimli

Araştırma aynı zamanda Almanya'daki yabancıların eğitim durumlarıyla ilgili bulguları da eyalet bakımından ortaya koydu. Düşük seviyede eğitime sahip yabancıların en yüksek olduğu eyalet Baden-Württemberg olarak ifade edildi. Burada yabancıların yüzde 34,5'i düşük eğitime sahipken, yüzde 65,5'i orta veya yüksek eğitim düzeyine sahip. Bavyera'da da yabancıların yüzde 28,5’i düşük eğitimliyken, geri kalan 71,5'i orta veya yüksek eğitim almış kişiler.

Ancak bu rakam Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde daha farklı. Thüringen’de yaşayan yabancıların yüzde 22,9'u düşük eğitim seviyesine sahipken orta ve yüksek eğitim düzeyine sahip yabancıların oranı yüzde 77,1. Küçük bir farkla bu oran Saksonya'da da geçerli. Eyalette yaşayan yabancıların yüzde 22,1'i düşük eğitimli insanlardan oluşurken geri kalan yüzde 77,9’ü orta veya yüksek düzeyde eğitim almış kişiler.

OECD uzmanı Liebig, yabancılar konusunda doğu ile batı Almanya eyaletleri arasındaki farkın sebeplerinden birisinin Doğu Almanya'nın, Batı Almanya’nın 1950’li yıllardan bu yana Türkiye, İtalya, İspanya ve Yunanistan'dan aldığı işçi göçünü almaması olduğunu ifade etti.

Göçmenlerin daha yoğun yaşadığı bölgelerde yabancıların uyum konusunda daha az sorun yaşadıklarını belirten Liebig, bunun sadece Almanya’da özgü bir durum olmadığını, bütün dünyada da geçerli olan bir durum olduğunu söyledi. Liebig, aynı zamanda bu bölgelerdeki yabancıların kabul edilme oranlarının da daha yüksek olduğunu aktardı.

Yabancılarla tecrübe uyum konusunda önemli

Liebig, yabancıların yoğun olarak yaşadığı eyaletlerde göçmenlerin, daha az göçmenin yaşadığı eyaletlere göre daha fazla kabul görmelerinin sebeplerinden birisinin bu bölgelerdeki insanların yabancılarla daha fazla tecrübeye sahip olması olduğu ifade etti. Ancak Liebig’e göre tek sebep bu değil. Liebig, aynı zamanda yabancıların yoğun olarak yaşadığı eyaletlerde yabancılara çok yönlü bakılabildiğinden bahsetti.

OECD uzmanı, konuyla ilgili Avrupa Birliği’nin kamuoyu araştırmalarından sorumlu kurumu Eurobarometre'nin özel bir araştırmasına atıfta bulundu. 2017’nin sonunda yapılan bu araştırmaya göre Berlin haricindeki Doğu Almanya eyaletlerinde araştırmaya cevap verenlerin neredeyse yarısı (yüzde 48'i) AB dışından gelen göçü "daha ziyade bir sorun” olarak görürken, yüzde 15'i bu tarz bir göçü "daha ziyade bir şans” olarak değerlendiriyor. Aynı araştırmaya göre Batı Almanya'da AB dışı göçü "sorun” olarak addedenlerin oranı yüzde 32 iken, “şans” olarak görenlerin oranı yüzde 25.

dpa/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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