Doğu'da oy kaybeden, Batı'da ise oy artıran HDP 'Türkiyelileşti' mi?

24 Haziran seçimlerinde yüzde 11.6 oy alarak barajı geçen ve parlamentoda 67 milletvekili bulunan HDP, AKP ve CHP'den sonra en çok oy alan üçüncü parti oldu. 1 Kasım seçimlerine göre yaklaşık 627 bin oy artıran parti, buna karşın Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da oy kaybetti. Bölgedeki oyunu kısmi oranda kaybetmesine rağmen; İstanbul, Ankara ve İzmir'den toplam oyunun yüzde 30'unu aldı. Partinin Batı'daki oylarını artırmış olmasında ise 'stratejik oyların' etkili olduğu konuşuluyor. Zira HDP barajı geçememiş olsaydı, Meclis'teki 67 milletvekilinin önemli bir kısmı AKP sıralarına geçmiş olacaktı ve AKP Meclis'te aritmetik üstünlük sağlayacaktı. BBC Türkçe'ye konuşan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, bu tabloda 'HDP'nin barajı geçmesinin önemine dair inancın' oldukça etkili olduğunu söylüyor. Partinin oyununun kendileri için sürpriz olmadığını söyleyen Bilgen, sonuca dair detaylı incelemelerin sürdüğünü ifade ediyor: "Barajı geçeceğimizi biliyorduk ama baskı ve engellemeler de şüphesiz oranı belirleyecekti. Yüzde 13 bandında olacağımızı tahmin ediyorduk ancak barajı geçmenin kendisi de bizim için son derece önemli."

MHP'ye giden oylar HDP bölgedeki oyunu kaybederken, MHP oyunu artırdı. Bilgen, bölgede kaybedilen oylar için net bir açıklamanın henüz yapılamayacağını söylese de tahminlerini şöyle sıralıyor: "Bölgede katılımın düşük olduğu, geçersiz oyların yüksek olduğu şehirler var. Örneğin Kars'taki kaymakamlar tamamen hizmet tehdidiyle seçim çalışması yürüttüler. Elimizde bunun çok sayıda somut delili var. Tek tek her köye gidip, 'Hizmet almak istiyorsanız oyunuzu bize kullanın' baskısı kurdular." "MHP'nin bölgede kimden oy aldığını analiz etmek gerekiyor. HDP seçmeninden doğrudan MHP'ye oy gittiğini düşünmüyoruz ama bir zincirleme kayış da olabilir. AKP'den MHP'ye bir kayış, AKP'ye ise başka bir toplumsal kesimden kayış gerçekleşmiş olabilir." Bölgedeki seçim atmosferi Gazeteci Hayri Demir ise özellikle son üç yılda Doğu ve Güney Doğu'da sayısı artırılan ve bölgede seçmen olan kolluk güçlerini işaret ediyor: "Özellikle 15 Temmuz'dan bu yana saldırıların hedefinde olan, AKP-MHP ablukasına alınmış bir partiden söz ediyoruz. Suruç'ta yaşananlar bölgede HDP'nin karşı karşıya kaldığı seçim atmosferinin özetidir. Bu açıdan düşüş değil, bölgede kısmi başarısından dahi söz edebiliriz."

"Kaldı ki bölgede 120 bin seçmenin sandığı taşındı ve bir kısmı birbiriyle kan davalı olan köylerde birleştirildi. Bunu göz ardı edemeyiz. Bölgedeki MHP yükselişini de son üç yılda bölgeye dönük politikaların bir yansıması olarak okuyabiliriz." HDP Batı'daki milletvekili aday tercihlerini Kürt siyaseti temsilcilerinin yanı sıra toplumsal muhalefette öne çıkan solcu isimlerden tercih etti. Bilgen, Batı'da artan oyları 'kampanyanın dili, milletvekili adayların profilleri ve il örgütlerinin Batı'daki çalışma tarzı' olarak açıklıyor. Demir ise HDP'nin oyunun, Demirtaş'ın oyundan yaklaşık 1 milyon 600 bin oy fazla olduğunu hatırlatıyor ve 'stratejik oy'a dikkat çekiyor. "HDP seçmeninden İnce'ye kayış olduğunu; kısmi bir CHP kitlesinin de HDP-İnce şeklinde oy kullandığını söyleyebiliriz. Bu durum, HDP'nin Meclis'te olmasının seçmen açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." "HDP'siz bir Meclis olamayacağı artık Türkiye toplumu tarafından kabul gördü ve HDP'nin sadece bir bölge partisi olmadığını da gösterdi. Partinin Batı'daki oy oranları ve aday profilleri açısından bunu rahatça söyleyebiliriz."

Cumhur İttifakı yüzde 53,65 oy oranıyla 343 milletvekili çıkardı. Dolayısıyla ittifakın sürmesi halinde Meclis'te sağ bloğun etkili olacağını söylemek mümkün. Cumhurbaşkanı adayı, parti yöneticileri ve üyelerinin bir kısmı cezaevinde olan; seçimle kazandığı belediyelerine kayyum atanan HDP için bu tablo, 'HDP'ye karşı siyasi baskılar artar mı' sorusunu da beraberinde getiriyor. Bilgen, bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi vaadlerini hatırlatıyor ve kayyum atanmış belediyelere dair şu açıklamaları yapıyor: "MHP bundan sonra ittifak içinde nasıl bir pozisyon alacak henüz bilmiyoruz ama seçim öncesinde Erdoğan'ın tersi vaatleri var. OHAL'in kalkması, daha demokratik bir ortamın kurulması gibi… Şüphesiz biz bu vaatlerin takipçisi olacağız ve bunların gerçekleşmesi için güçlü bir muhalefet ortaya koyacağız." "Bugünden itibaren yerel seçimle ilgili strateji geliştireceğiz. Kayyumlarla gasp edilmiş ve cezaevine atılmış olan belediye başkanlarımızın sonrasında yaşananları daha iyi anlatarak, yerel seçimden de en güçlü bir biçimde çıkmanın planı içinde olacağız."

HDP ve 'Türkiyelileşme' tartışmaları Anayasa değişikliği referandumu sırasında sıkça tartışılan konular arasında olan, 'Meclis işlevsizleşecek mi?' tartışması hala güncelliğini koruyor. Yeni dönemde beş siyasi partinin temsil edileceği Meclis'in Cumhurbaşkanlığı sisteminde ne denli etkili olabileceği merak konusu. Gazeteci Vahap Coşkun, HDP'nin barajı aşmasıyla Meclis'te temsil gücü artan muhalefetin yeni sistemde de çok önemli olacağını söylüyor: "Muhalefetin bir şekilde çoğunluğu kurduğu bir yapıda meclisin gücü hiç kuşkusuz hala son derece önemli. Halen yasa yapma yetkisine sahip tek kurum. Cumhurbaşkanı kararnameleri çıkarıldığında, Meclis'in aynı konudaki kararı önemli olacak." Özelikle 7 Haziran seçimlerinden sonra HDP'ye sıkça yöneltilen 'Türkiyelileşememe' eleştirisini hatırlattığımız Coşkun, bu eleştirileri 24 Haziran seçim sonucu üzerinden şöyle değerlendiriyor: "HDP kurulduğu andan itibaren Türkiyeli bir parti olduğu iddiasına uygun olarak çalışıyor. Ak Parti ve CHP'den sonra Türkiye'nin üçüncü büyük partisi. Böyle bir partinin Türkiyeli olmadığını söylemek gerçeklere uygun değil."