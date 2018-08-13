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Doktor kontrolünü geciktirdi, penisi kurudu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

Korkunç olay Hindistan'da yaşandı... Kasıklarında ülser olan ve buna rağmen doktora inatla gitmeyen adamın penisi koptu. Tıp dergisi BMJ'de yer alan makalede kasıklarında oluşan şişlik ve derisinin dökülmesinin ardından doktora giden adama müdahale yapamayan doktorlar, "Eğer belirtiler ilk çıktığında gelseydin. O zaman penisin düşmezdi" dedi.

Doktor kontrolünü geciktirdi, penisi kurudu

Dünyanın saygın tıp dergilerinden BMJ, Hindistan’da yaşanan korkunç bir olayı dünya kamuoyuna duyurdu… BMJ’de yer alan raporda 82 yaşındaki bir adamın doktora gitmek istemediği için penisini kaybettiği belirtiliyor.

BMJ’de yer alan haberde ismi açıklanmayan bir adam, geçen yıl kasıklarındaki ağrı dolayısıyla doktora gitti. Doktorlar adamın kasıklarındaki şişlikler için 15 günlük sonra randevu verdi. Fakat yaşlı adam bir daha doktora gitmedi. Üşendiği ve canını sıkmak istemediği için doktora gitmediğini söyleyen adamın penisinde kaşıntı, ağrı ve deri dökülmesi başladı. Doktora ilk gittiği günden tam 1 yıl sonra hastaneye giden adama ise doktorlar kötü haberi verdi.

Kontrollerini yaptırmadığı ve hastalığını ihmal ettiği için tedavi altına alınamayan adamın penisi koptu… 12 ay boyunca penisinin üzerinde bir ülser oluşan adamın penisinin şiştiği ve daha sonra koparak düştüğü açıklandı. Hastaya bakan King George’s Tıp Üniveristesi’nde görevli Dr. Gaurav Garg, “Klinik testler sonucunda penisin tamamen koptuğunu söyleyebiliriz. Hasta kontrollerini düzenli yapsaydı penisi düşmezdi” açıklamasını yaptı.

Çekilen fotoğraflarda adamın penisinin tamamen koptuğu ve sağ bacağının üzerinde de sarı renkli iltihap olduğu görülüyor. Doktorlar rahatsızlığın cinsel yolla bulaşan bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığını, adamın cilt kanserinden dolayı penisini kaybettiğini açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
penisi kopmasa ne olacak ki. zaten 82 yaşında. lastik olmuştur o. geri dönüşüme atın gari.
82 yaşında penisi ne yapacak bundan sonra...
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