yaş gününde Nicole tümöründen kurtuluşunu kutladı. Birkaç yıl sonra 2018 yılında Nicole televizyon programına çıktı.

Doktor televizyondaki kadını görünce hemen telefona sarıldı!

1 / 11 Beyin tümöründen kurtulan kadın tecrübelerini herkese aktarmak için televizyon programına çıkarıldı. Televizyona çıkan kadını şans eseri bir doktor gördü. Nicole’un boğazındaki detay dikkatini çekti.

2 / 11 30. yaş gününde Nicole tümöründen kurtuluşunu kutladı. Birkaç yıl sonra 2018 yılında Nicole televizyon programına çıktı.

3 / 11 O sırada televizyon programını Dr. Erich Voigt de izliyordu. Doktor, 32 yaşındaki kadının boğazındaki yumruyu bir bakışta farketti. ABC News’ten aktarılanlara göre bunun ardından doktor hemen televizyon kanalı ile irtibata geçmiş.

4 / 11 Nicole, “Beni televizyonda görmüş olmasını kaderin bir cilvesi olarak değerlendiriyorum” dedi.

5 / 11 Dr. Voigt, ABC’ye “Baş boyun cerrahı olarak bu tür şeyleri bir bakışta farkedebiliyorsunuz” dedi.

6 / 11 Doktor, farkettiği şeyi görmezden gelebilirdi ancak o hemen kanal yetkilileri ile irtibata geçmeyi seçti.

7 / 11 Doktor, “Televizyondaki kadının tiroit bezinde anormallik var. Sonogram çekilmesi ve sitoponksiyon gerçekleştirilmesi gerekiyor. Farkında mı bilmiyorum ama umarım iyi huyludur” dedi.

8 / 11 Nicole’a doktorun söyledikleri aktarıldı ve kadın da hemen hastaneye koştu. Maalesef tiroit kanseri olduğunu öğrendi. Şu anda tedavi gören Nicole en kısa sürede Dr. Voigt ile bir araya gelmeyi planlıyor.

9 / 11 Dr. Voigt, Nicole’un kanseri bir kez daha yeneceğini düşünüyor.

10 / 11 Doktor, “Erken teşhis koyulduğu için iyileşme şansı çok yüksek” dedi.