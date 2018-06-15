- yaş gününde Nicole tümöründen kurtuluşunu kutladı. Birkaç yıl sonra 2018 yılında Nicole televizyon programına çıktı.
Doktor televizyondaki kadını görünce hemen telefona sarıldı!
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Beyin tümöründen kurtulan kadın tecrübelerini herkese aktarmak için televizyon programına çıkarıldı. Televizyona çıkan kadını şans eseri bir doktor gördü. Nicole’un boğazındaki detay dikkatini çekti.
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30. yaş gününde Nicole tümöründen kurtuluşunu kutladı. Birkaç yıl sonra 2018 yılında Nicole televizyon programına çıktı.
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O sırada televizyon programını Dr. Erich Voigt de izliyordu. Doktor, 32 yaşındaki kadının boğazındaki yumruyu bir bakışta farketti. ABC News’ten aktarılanlara göre bunun ardından doktor hemen televizyon kanalı ile irtibata geçmiş.
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Nicole, “Beni televizyonda görmüş olmasını kaderin bir cilvesi olarak değerlendiriyorum” dedi.
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Dr. Voigt, ABC’ye “Baş boyun cerrahı olarak bu tür şeyleri bir bakışta farkedebiliyorsunuz” dedi.
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Doktor, farkettiği şeyi görmezden gelebilirdi ancak o hemen kanal yetkilileri ile irtibata geçmeyi seçti.
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Doktor, “Televizyondaki kadının tiroit bezinde anormallik var. Sonogram çekilmesi ve sitoponksiyon gerçekleştirilmesi gerekiyor. Farkında mı bilmiyorum ama umarım iyi huyludur” dedi.
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Nicole’a doktorun söyledikleri aktarıldı ve kadın da hemen hastaneye koştu. Maalesef tiroit kanseri olduğunu öğrendi. Şu anda tedavi gören Nicole en kısa sürede Dr. Voigt ile bir araya gelmeyi planlıyor.
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Dr. Voigt, Nicole’un kanseri bir kez daha yeneceğini düşünüyor.
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Doktor, “Erken teşhis koyulduğu için iyileşme şansı çok yüksek” dedi.
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