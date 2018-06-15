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Doktor televizyondaki kadını görünce hemen telefona sarıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2018 20:59 | Son Güncelleme

Beyin tümöründen kurtulan kadın tecrübelerini herkese aktarmak için televizyon programına çıkarıldı. Televizyona çıkan kadını şans eseri bir doktor gördü. Nicole’un boğazındaki detay dikkatini çekti.

  1. yaş gününde Nicole tümöründen kurtuluşunu kutladı. Birkaç yıl sonra 2018 yılında Nicole televizyon programına çıktı.

Doktor televizyondaki kadını görünce hemen telefona sarıldı!

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Beyin tümöründen kurtulan kadın tecrübelerini herkese aktarmak için televizyon programına çıkarıldı. Televizyona çıkan kadını şans eseri bir doktor gördü. Nicole’un boğazındaki detay dikkatini çekti.
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30. yaş gününde Nicole tümöründen kurtuluşunu kutladı. Birkaç yıl sonra 2018 yılında Nicole televizyon programına çıktı.
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O sırada televizyon programını Dr. Erich Voigt de izliyordu. Doktor, 32 yaşındaki kadının boğazındaki yumruyu bir bakışta farketti. ABC News’ten aktarılanlara göre bunun ardından doktor hemen televizyon kanalı ile irtibata geçmiş.
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Nicole, “Beni televizyonda görmüş olmasını kaderin bir cilvesi olarak değerlendiriyorum” dedi.
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Dr. Voigt, ABC’ye “Baş boyun cerrahı olarak bu tür şeyleri bir bakışta farkedebiliyorsunuz” dedi.
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Doktor, farkettiği şeyi görmezden gelebilirdi ancak o hemen kanal yetkilileri ile irtibata geçmeyi seçti.
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Doktor, “Televizyondaki kadının tiroit bezinde anormallik var. Sonogram çekilmesi ve sitoponksiyon gerçekleştirilmesi gerekiyor. Farkında mı bilmiyorum ama umarım iyi huyludur” dedi.
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Nicole’a doktorun söyledikleri aktarıldı ve kadın da hemen hastaneye koştu. Maalesef tiroit kanseri olduğunu öğrendi. Şu anda tedavi gören Nicole en kısa sürede Dr. Voigt ile bir araya gelmeyi planlıyor.
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Dr. Voigt, Nicole’un kanseri bir kez daha yeneceğini düşünüyor.
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Doktor, “Erken teşhis koyulduğu için iyileşme şansı çok yüksek” dedi.
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doktor Nicole

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