Doktorlar 4 yıldır gizemini çözemiyor! Denize daldı vücudu şişti

Perulu balıkçı Alejandro Ramos esrarengiz bir olayla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre; Ramos denize daldıktan sonra vücudu şişmeye başladı. Dalış kazası sonrasında Ramos'un vücudundaki şişkinlik dört yıl boyunca hiç inmedi. Doktorlar, bu ilginç durumun arkasında ne yattığını araştırıyor.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; dört yıl önce yaşadığı talihsiz olayı anlatan Ramos, deniz canlısı toplamak için denizin dibine daldığını ancak yukarı çıkarken 31.7 fazla kiloyla döndüğünü söyledi. Ramos'un yaptığı ölümcül hata yukarıya çok hızlı çıkmak oldu. Böylece kandaki azot devasa kabarcıklar haline dönüştü. Bu da vücudun şişmesine sebep oldu.

Geçtiğimiz yıl Alejandro'nun oksijen tedavisi gördüğü ve böylece vücudundaki azotun yüzde 30'unun boşaltıldığı açıklanmıştı. Ancak hala vücudu eski formuna kavuşamadı.

Doktorlar, azotu Alejandro'nun vücudundan çıkarmak için ameliyatı düşündüler ancak ameliyatın çok zor olacağından korktukları için vazgeçtiler. Doktorlar, dört yıl geçmesine rağmen hala hastalığı araştırıyorlar.

Alejandro, acı çekiyor ve kazadan dolayı zorla yürüyor. Ayrıca ciddi hipertansif hastalıklardan da muzdarip.

(Habertürk)