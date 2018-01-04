Doktorlar uyarıyor: Nargile sigaradan daha tehlikeli

Ama hekimler nargile içmenin sigara tiryakiliğinden çok daha zararlı olduğuna dikkat çekiyor.Nargile keyfi Almanya'yı da sardı. Büyük şehirlerin özel nargile barlarında buluşan gençler sigara yerine nargileyle tömbeki tüttürmeyi daha zevkli buluyorlar. Bir sağlık sigortasının yaptığı araştırmaya göre Almanya'da 16 yaşındakilerin en az yarısı nargileyi tecrübe etmiş. Ankete katılan 7 bin öğrencinin yüzde 15'i ise düzenli olarak nargile kullanıyor.

Kuzey Ren bölgesi hekimler odasından Sven Dreyer nargilenin en az sigara kadar zararlı olduğunu söylüyor. Gençler arasında sigara içenlerin sayısı azalıyor. 12 ile 17 yaşları arasındaki gençlerin sadece yüzde 7,4'ünün tütün tiryakisi olduğu belirlendi. Bu oran 2001 yılında yüzde 27,5'i buluyordu. Gençler sigara yerine nargile tüttürüyor ama nargilenin sağlığa en az sigara kadar zarar verdiğini çoğu bilmiyor.

Nikotin miktarı sigaradakini katlıyor

Nargile tütünü olan tömbekinin uzun vadede vücuda verdiği zarar sigara tütününden farklı değil. Nargile de akciğer fonksiyonunun düşmesine yol açıyor ve kansere yakalanma riskini arttırıyor. Tömbekideki nikotin miktarı sigaradan on ila 20 kat fazla. Günde bir kez nargile içmekle yarım ya da bir paket sigara içmek arasında fark bulunmuyor. Nargilede tömbeki yerine nikotin ihtiva etmeyen aromalı taşlar da kullanılabiliyor. Ancak nargile taşlarındaki maddeler hakkında henüz sağlıklı bilgi elde edilmiş değil. Sven Dreyer nikotinli olsun olmasın nargile kullanmanın tehlikelerine farklı bir açıdan bakıyor.