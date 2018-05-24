Dolar Kuru Neden Yükseliyor Ekonomi Nereye Gidiyor?

Prof. Dr. Sinan Alçın, “Seçimin erkene alınmasının ardında yatan temel neden mevcut ekonomik durumdu. Çünkü seçimlerin 2019’a kadar beklemesi demek bir ekonomik krizin yaşanmasını ortaya çıkaracaktı. Yani bir anlamda bunun ekonomik durumla mücadele edebilmek için bir yenilenme ihtiyacı sonucu ortaya çıkmış olabileceğini görüyoruz. Ekonomide attığınız adımlar her zaman beklediğiniz sonuçları yaratmıyor. Seçimi erkene alma telaşı aslında ekonomiye duyulan güveni de daha fazla sarsmış oldu. Yani ne oluyor sorusu herkesin aklında özellikle de uluslararası yatırımcıların. Seçim sonrasına ilişkin senaryolarda ise şöyle bir durum var. Seçimin ittifaklar şeklinde yapılması daha büyük toplumsal kutuplaşmaları besliyor. Buda toplumda ekonomiye duyulan güveni düşürüyor” dedi.

“Kim gelirse gelsin ekonomik tablo kendiliğinden düzelmeyecek”

Peki seçim sonrası nasıl bir tablo öngörülüyor. Alçın, bu konuda da umutlu konuşmuyor: “Ciddi anlamda bir ekonomik durgunluk içerisindeyiz. Ekonomi, derinliğini önemli ölçüde yitirmiş durumda. Bu durum yatırımcılar açısından önemli bir risk faktörü. Geçtiğimiz yıl kredi garanti fonuyla sürüklenmeye çalışılan mali bir yapı vardı. Geldiğimiz aşamada özellikle seçim belirsizliği ile birlikte bunun daha fazla belirgin hale geldiğini görüyoruz. Açıkçası seçim sonrası senaryolar açısından baktığımızda kim gelirse gelsin ekonomik tablo kendiliğinden düzelmeyecek. Yani çok ciddi neşter atılacağını göreceğiz. Buda tabii uluslararası yatırımcılar açısından da bir güvensizlik yaratıyor.”

Profesör Sinan Alçın dolar kurundaki yükselişin nedenlerinden biri olan yabancı yatırımcının çekimser yaklaşımını da şöyle yorumluyor: “Hem içeride, hem de dışarıda Merkez Bankası’nın bağımsız politika izlemediği yönünde ortaya çıkmış olan bir izlenim var. Özellikle faiz artışı konusunda çok tutuk davrandığı ve bu politika ekseninin de yakın dönemde pek değişmeyeceği hatta belki de Merkez Bankası üzerindeki kontrolün daha da artabileceği yönünde ortaya çıkan izlenimler de dolarda artışa yol açıyor. Öte yandan mevcut ekonomi yönetiminin önemli bir kısmının seçimlerde aday olarak gösterilmemiş olması da aslında seçim sonrası mevcut ekonomi yönetimiyle bir hesaplaşmanın ortada olduğu bu da tabi şu anki ekonomi yönetiminin başarılı olmadığı yönünde bir izlenimi de daha fazla yaygınlaştırmış oluyor.”