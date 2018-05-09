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Dolar rekor tazeledi, Merkez Bankası depo ihale tutarını 1,5 milyar dolara çıkardı

09.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, Türk Lirası'nın dolara karşı son dönemde hızla değer kaybetmesi sonrası yeni hamleler yaptı. Döviz depo ihalesi tutarı ve TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine ilişkin takvim değiştirildi.

Dolar rekor tazeledi, Merkez Bankası depo ihale tutarını 1,5 milyar dolara çıkardı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası'nın Amerikan Doları'na karşı son dönemde hızla değer kaybetmesine yönelik olarak yeni hamleler yaptı. TCMB'nin döviz likidetisini artırıcı hamlelerinin ardından Dolar/TL kuru 4,35 seviyesinin altına indi.

TCMB, kurun yükselişine yönelik olarak döviz depo ihalesinde tutar değişikliğine gitti, TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine ilişkin takvimde değişiklik yaptı.

Merkez Bankası, TL depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını 1,5 milyar dolara yükseltti.

İkinci çeyrekte gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde 1 aylık vadede ihale tutarını 250 milyon dolara çıkardı.

TCMB'den yapılan açıklamada, günlük olarak düzenlenen TL depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarının 1,25 milyar dolardan 1,5 milyar dolara yükseltildiği, buna göre halihazırda en fazla 6,25 milyar dolar olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesinin 7,5 milyar dolara ulaşabileceği duyuruldu.

Küresel gelişmeler etkili

TCMB bir diğer açıklamasında ise 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek olan TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncellediğini açıkladı.

Bu çerçevede 1 aylık vadede 150 milyon dolar olan ihale tutarı 250 milyon dolara yükseltildi.

Amerikan ekonomisinde toparlama ve ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklaması gibi küresel gelişmeler, Türk Lirası'nın Dolar'a karşı değer kaybetmesinde etkili oldu.

Aynı zamanda Türkiye'nin kendine özgü riskleri de fiyatlanıyor.

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