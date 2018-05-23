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Dolar TL karşısında rekor tazeledi

23.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

Asya piyasalarında işlemlerin başlamasıyla birlikte değer kazanan Amerikan Doları, Türk Lirası karşısında yeni bir rekor kırdı.

Amerikan doları Türk Lirası karşısında 4,845 paritesini görerek tarihi rekorunu tazeledi. Asya piyasalarında işlem saatinin başlamasıyla birlikte değeri yükselen dolar karşısında gerileyen lira tekrar alımlarla 4,77 seviyesini gördü.

Liranın değer kaybı Salı günkü kapanışın ardından yaklaşık yüzde 2'lik bir düşüş olarak kayda geçerken, nedeninin Japon yeninin hem dolar hem lira karşısında değer kazanması ve yatırımcıların lira satışı olduğu tahmin ediliyor. Yen de lira karşısında yüzde 2,3'lük bir artış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) son toplantısında alınan para politikası kararlarının beklenmesinin ve ABD ekonomisindeki olumlu gidişatın, yatırımcıların dolara rağbet göstermesini beraberinde getirdiği tahmin ediliyor. FED'in bu sene ayrıca en az iki kere daha faiz arttırması bekleniyor.

Türkiye'deki gelişmeler izleniyor

24 Haziran'da seçimlere hazırlanan Türkiye'de piyasalar siyasi gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere gezisi sırasında para politikalarına daha fazla müdahil olacağını açıklaması ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin endişeler TL üzerindeki baskıyı artırdı. Kredi değerlendirme kuruluşlarının yaptığı uyarıların liranın satışına yol açtığı tahmin ediliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusundaki şüphelerini dile getirirken, Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda para politikalarına doğrudan müdahalesinin Türkiye'nin kredi profilini olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çekti.

AFP,rtr/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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