Kur, Pazartesi sabahı itibarıyla 6,50 seviyesine indi.Türkiye’de Asya piyasalarının açılmasıyla Dolar, Pazar gecesi Türk Lirası karşısında yeni bir rekor kırarak 7,24’e çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamalarından sonra ise dolar 6,80 seviyesine indi. Kur Pazartesi sabahı itibarıyla ise önce 6,70’in altını gördü, ardından da 6,53'e kadar geriledi. Euro ise 7,47 TL seviyesinde seyrediyor.

Albayrak Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamalarda, piyasaları rahatlatacak bir aksiyon planının hazır olduğunu ve gece saatlerinden itibaren devreye sokulduğunu ifade etti. Albayrak, kurdaki dalgalanmalara ilişkin olarak da, "Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten" dedi.

Bakan Albayrak ardından Twitter hesabı üzerinden de açıklamalarını tekrarlayarak piyasaları rahatlatmak üzere atılacak adımlara değindi.

BDDK’dan açıklama