Dolar Yine Yükseliyor

Amerikan Doları’nın 7 Türk Lirası’nı aşmasının ardından art arda açıklamalar geliyor.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada algı operasyonu yürütüldüğü kaydedildi ve“Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez” denildi.
Bu arada BDDK’nın swap işlemlerine sınırlama getirdiği belirtiliyor.
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