Dolar/TL 4,82'yi aştı - Bloomberg: TL bu kez de Japon yatırımcıların kaçışıyla değer yitiriyor

ABD Doları karşısında bir hafta içinde yüzde 10'a yakın değer yitiren Türk Lirası, bu sabah erken saatlerde Asya piyasalarından gelen satış baskısıyla yeni tarihi düşük seviyesini gördü.

Asya piyasaları açıkken başlayan satış baskısıyla Dolar/TL kuru 4,82 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, bugünkü satış baskısının kaynağının Japon yatırımcılar olduğunu ifade ediyor.

"Japon yatırımcılar kendi ülkelerinde faiz getirisinin sıfıra yakın olmasından dolayı, dünya genelinde yüksek faiz veren ülkelerin tahvillerine yönelir" diyen Bloomberg, Türk tahvillerinin de özellikle bu yılın başından bu yana Japon yatırımcıların tercihleri arasında olduğunu aktarıyor.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi yüzde 14 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Bloomberg'e konuşan Tokyo merkezli Japon varlık yönetimi şirketi FPG'nin CEO'su Koji Fukaya, "Japon yatırımcılar için genelde yüksek faiz getirisi ekonomik temellerden daha önemlidir. Ancak yatırım yaptıkları ekonomideki gidişatı tamamen de göz ardı etmezler" diyor.