HABER

Dolar/TL 5,1180 ile rekor tazeledi

06.08.2018 09:09 | Son Güncelleme

Türk Lirası, haftaya ABD Doları karşısında yeni tarihi düşük seviyesine gerileyerek başladı. TL'nin yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 34'ü aştı. ABD ile yaşanan Brunson krizi ve yaklaşan dış borç geri ödemelerinin yarattığı döviz likiditesi sıkışıklığının TL üzerinde baskı kurduğu ifade ediliyor.

Dolar/TL 5,1180 ile rekor tazeledi

Türk Lirası, haftaya ABD Doları karşısında yeni tarihi düşük seviyesine gerileyerek başladı.

Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 5,1180'e kadar yükseldi. Böylece TL'nin yılbaşından bu yana Dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 34 seviyesini aştı.

Reuters haber ajansı ABD ile yaşanan Pastör Andrew Brunson krizinin TL'ye satış baskısı olarak yansıdığını aktarıyor ve yatırımcıların TL cinsi varlıklara temkinli yaklaşmasına yol açtığını belirtiyor.

ABD yönetimi İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD vatandaşı Pastör Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırımların devam edeceğini söylemişti.

ABD Hazine Bakanlığı geçen hafta bu konuda ilk adımı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını dondurarak atmıştı.

Dolar/TL grafiği

Yaklaşan dış borç geri ödemeleri

TL üzerinde baskıya yol açtığı ifade edilen bir diğer konu ise Türkiye'de özel sektörün yaklaşan dış borç geri ödemeleri.

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, dövizle borçlanıp TL gelir elde eden büyük ölçekli firmaların kullandığı kredilerde Ekim ayından itibaren yüklü vadelerin geldiğini ifade ediyor.

Uluslararası finans kuruluşu HSBC, yatırımcılara gönderdiği piyasa değerlendirme notunda Türk şirketlerinin Eylül'de 6 milyar dolar, Ekim'de ise 9 milyar dolar dış borç geri ödemesi yapması gerektiğini aktarıyor.

Gelecek yıl sonuna kadar geri ödenmesi gereken borcun tutarı ise 69,5 milyar dolar seviyesinde. Bu borcun 51 milyar doları bankalara, 18,5 milyar doları ise reel sektöre ait.

HSBC, yüklü borç geri ödeme takvimi nedeniyle piyasada döviz likiditesi sıkışıklığı yaşanması riski bulunduğunu ifade ediyor.

PARTNERSahilde bulundu, büyük panik yarattı! Sahilde bulundu, büyük panik yarattı!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması: Yaptırımlar bugün devreye sokulacakABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması: Yaptırımlar bugün devreye sokulacak
Suudi Arabistan ile Kanada arasında diplomatik kriz: 24 saat süre verildiSuudi Arabistan ile Kanada arasında diplomatik kriz: 24 saat süre verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

İlber Ortaylı'dan canlı yayında gaf: Aptalın biri

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

Bafetimbi Gomis'ten kaçan penaltı sonrası olay paylaşım

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

İlginizi Çekebilir

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"

Bir ağdacının sırları: "Genital ağda sırasında müşterilerin gözünde psikolojik danışmana dönüşürüm"

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Pes! Kocasını aldattı, yakalanınca yaptığı şey kan dondurdu

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan ziyareti öncesi Almanya'dan kritik açıklama

Erdoğan ziyareti öncesi Almanya'dan kritik açıklama

54 Alman Türkiye sınırından geri çevrildi

54 Alman Türkiye sınırından geri çevrildi

Felaketin ardından ölü sayısı her geçen gün artıyor

Felaketin ardından ölü sayısı her geçen gün artıyor

Korkunç terör ağı: Baş teröristin oğlu 11 Eylül saldırganının kızıyla evlendi

Korkunç terör ağı: Baş teröristin oğlu 11 Eylül saldırganının kızıyla evlendi

Başbakandan korkutan uyarı: Artık bir kuraklık diyarıyız

Başbakandan korkutan uyarı: Artık bir kuraklık diyarıyız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması: Yaptırımlar bugün devreye sokulacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran açıklaması: Yaptırımlar bugün devreye sokulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.