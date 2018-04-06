Dolar/Türk Lirası tarihi rekorunu tazeledi: 4,05

Reuters'a konuşan Capital Economics'ten William Jackson, "Yüksek bir enflasyon sorunu var ve merkez bankası 6-7 yıldır enflasyon hedeflerini tutturamadı. Kurun baskılanması takdirinde merkez bankasının hükümetin baskısı yüzünden hareket edemeyeceğine yönelik bir endişe var" dedi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu iddianın doğru olmadığını söyledi.,

Analistler kurun yükselişini merkez bankasının enflasyon ile mücadelede başarısız kalmasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasını eleştirmesine bağlıyor.

Bu yılın başından beri Amerikan Doları'na karşı yüzde 6,71 değer kaybeden Türk Lirası, gelişmekte olan para birimleri arasında en kötü performansı gösteren dördüncü para birimi.

Hürriyet gazetesinde yer habere göre Erdoğan TCMB'nin bağımsızlığı ile ilgili şu sözleri kaydetmişti.

"Yurt dışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı.

"Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler."

Sabah gazetesi ise hükümetin faizleri düşürmek için yeni paket hazırladığını duyurmuştu.

Enflasyonun indirilmesini ve Hazine'nin borçlanmasının azaltılmasını içeren paketin bu ay açıklanacağı belirtildi.

Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı ise 25 Nisan'da.