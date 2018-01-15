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Dolores O'Riordan neden öldü? Dünyaca ünlü Cranberries solisti Dolores O'Riordan kimdir?

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 22:19 | Son Güncelleme 3 saat önce

Tüm dünyada ölüm haberiyle şok etkisi yaratan Dolores O'Riordan kimdir? İrlandalı ünlü rock grubu Cranberries solisti Dolores O'Riordan hayranlarını üzen kötü haber geldi. Cranberries ünlü solisti Dolores O'Riordan hayatını kaybetti. Ünlü solistin hayranları Dolores O'Riordan'ın nasıl öldüğünü merak ederken ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dolores O'Riordan hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde.

Dolores O'Riordan neden öldü? Dünyaca ünlü Cranberries solisti Dolores O'Riordan kimdir?

Dolores O'Riordan kimdir? İrlandalı rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan hayatını kaybetti. Peki 90'lı yıllara damgasını vuran Dolores O'Riordan kimdir? Dolores O'Riordan hayatı ve şarkıları mynet.com'da.

46 yaşındaki Dolores O'Riordan'ın ölümüyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni albüm kayıtları için Londra'da bulunan Dolores O'Riordan'ın ani ölümü müzik dünyasında şok etkisi yarattı. Dolores O'Riordan 90'lı yıllara Zombie şarkısıyla damga vurmuştu.

DOLORES O'RİORDAN KİMDİR?

Dolores Mary Eileen O'Riordan, 6 Eylül 1971, Limerick doğumlu, İrlandalı şarkıcı ve söz yazarıdır. The Cranberries'in dünya çapında başarı ve ün kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi. İlk solo albümü Are You Listening Mayıs 2007'de çıkmıştır.

Dolores Eileen O'Riordan 6 Eylül 1971'de, Limerick İrlanda'da doğmuştur. Ailesi tutucu Katolikti ve o da çocukluğunda kiliseye gitmiştir. Dolores 18 Haziran 1994'da Don Burton ile evlendi. İlk çocukları Taylor Baxter, 23 Kasım 1997'da; ikinci çocuk Molly, 27 Ocak 2001'de; üçüncü çocuk Dakota Rain Burton, 10 nisan 2005'te doğdu.

1994-2009 arası Kanada'ya bağlı Buckhorn, Ontario'da ailesiyle yaşamışsada O'Riordan eşi ve (kocasının önceki ilişkisinden olan çocuğu da dahil olmak üzere) 4 çocuğuyla Howth (Dublin/İrlanda)'da 2013'de dönüş yapmış burada yaşamaktaydı.

Not: Grubun "Delilah" adlı şarkısı Dolores O'Riordan hamileyken kocasını bir barda sarışın bir kadınla görmesi üzerine yazılmıştır. Delilah, erkekleri sevgililerinden veya eşlerinden uzaklaştırmaya çalışan kadın anlamına gelir.

DOLORES O'RİORDAN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

The Cranberries

Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993)
No Need to Argue (1994)
To the Faithful Departed (1996)
Bury the Hatchet (1999)
Wake Up and Smell the Coffee (2001)
Roses (2012)

Solo

Are You Listening? (2007)
No Baggage (2009)

Diğer çalışmaları

Moose "Soon Is Never Soon Enough" (1992)
Touch of Oliver "Carousel" (1993)
Jah Wobble "The Sun Does Rise" (1994)
"God Be With You" The Devil's Own soundtrack (1997)
"It's Only Rock 'n' Roll" (çeşitli sanatçılarla birlikte A Children's Promise yararına yaptığı tekli, Rolling Stones cover) (1999)
"Ave Maria" şarkı the Passion of the Christ'den ilham alınarak (2004)
"Angels Go To Heaven" & "The Woodstrip/There's No Way Out" (Angelo Badalamenti) Evilenko soundtrack (2004)
Zucchero "Pure Love" (2004)
Jam & Spoon "Mirror Lover" (2005)
Angelo Badalamenti "The Butterfly" (2006)
Film, "Click," Y:Frank Coraci O:Adam Sandler. (2006)
Giuliano Sangiorgi "Senza Fiato" (2007)

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