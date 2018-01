Dolores O'Riordan neden öldü? Dünyaca ünlü Cranberries solisti Dolores O'Riordan kimdir?

1994-2009 arası Kanada'ya bağlı Buckhorn, Ontario'da ailesiyle yaşamışsada O'Riordan eşi ve (kocasının önceki ilişkisinden olan çocuğu da dahil olmak üzere) 4 çocuğuyla Howth (Dublin/İrlanda)'da 2013'de dönüş yapmış burada yaşamaktaydı.

Not: Grubun "Delilah" adlı şarkısı Dolores O'Riordan hamileyken kocasını bir barda sarışın bir kadınla görmesi üzerine yazılmıştır. Delilah, erkekleri sevgililerinden veya eşlerinden uzaklaştırmaya çalışan kadın anlamına gelir.

DOLORES O'RİORDAN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

The Cranberries

Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993)

No Need to Argue (1994)

To the Faithful Departed (1996)

Bury the Hatchet (1999)

Wake Up and Smell the Coffee (2001)

Roses (2012)

Solo

Are You Listening? (2007)

No Baggage (2009)

Diğer çalışmaları

Moose "Soon Is Never Soon Enough" (1992)

Touch of Oliver "Carousel" (1993)

Jah Wobble "The Sun Does Rise" (1994)

"God Be With You" The Devil's Own soundtrack (1997)

"It's Only Rock 'n' Roll" (çeşitli sanatçılarla birlikte A Children's Promise yararına yaptığı tekli, Rolling Stones cover) (1999)

"Ave Maria" şarkı the Passion of the Christ'den ilham alınarak (2004)

"Angels Go To Heaven" & "The Woodstrip/There's No Way Out" (Angelo Badalamenti) Evilenko soundtrack (2004)

Zucchero "Pure Love" (2004)

Jam & Spoon "Mirror Lover" (2005)

Angelo Badalamenti "The Butterfly" (2006)

Film, "Click," Y:Frank Coraci O:Adam Sandler. (2006)

Giuliano Sangiorgi "Senza Fiato" (2007)