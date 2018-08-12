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Donald Trump'a skandal öneri: Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeli

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2018 09:11 | Son Güncelleme

ABD merkezli "düşünce" kuruluşu Ortadoğu Forumu Direktörü Gregg Roman'dan skandal bir teklif geldi. Roman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararlarının yetersiz olduğunu savunarak, 'Başkan, Fetullah Gülen'le birebir görüşmeli' dedi.

Donald Trump'a skandal öneri: Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeli

Türkiye'yi yaptırımlarla hedef alan ABD Başkanı Trump'a ABD merkezli "düşünce" kuruluşu Ortadoğu Forumu Direktörü Gregg Roman'dan destek geldi. İsrail televizyonuna konuşan Ortadoğu Forumu (MEF) Direktörü Gregg Roman, Türkiye'ye yönelik yaptırımların yetersiz olduğunu belirterek, "Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeli" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İsrail televizyonu "İ24 News"te sunucu Tal Heinrich'in "Trump, Türkiye ile bu yoldan gitmekte haklı mı yoksa biraz aşırıya gittiğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yaptırımlar yeterli değil" yanıtını veren Roman, çok konuşulacak bir de çağrıda bulundu.

"TRUMP'IN YAPTIKLARIYLA GURUR DUYUYORUM"

Roman'ın programdaki açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'de Kürt partisi HDP'nin hapiste tutulan başkanı Demirtaş var. Bence Trump, Türkiye'nin Güneydoğusu'ndaki Kürt liderleri Beyaz Saray'da ağırlamalı. Ordu güçlerimizi Türkiye dışına çıkmasını teşvik ederek, bunları kuzeyde Bulgaristan'a güneyde Irak'a ya da imkan dahilinde Yunanistan'a taşımalı. Hatta daha fazlasını yaparak, Erdoğan'ın 2016 Temmuz ayında darbenin arkasında olmakla suçladığı Gülen ile birebir Beyaz Saray'da görüşmeli. Trump, ABD'nin Türkiye politikasında geç kaldı ama nihayet doğru davranmaya başladı. Trump'ın yaptıklarıyla gurur duyuyorum."

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