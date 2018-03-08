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Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2018 14:32 | Son Güncelleme

ABD'nin 'Ticaret savaşlarını başlatacak' şeklinde yorumlanan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi uygulamasına karşı çok sayıda ülke misilleme hamlesi yapmaya hazırlanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Türkiye saati ile 23.30'da dünyanın tepkisini çeken kararı imzalayacağı belirtildi.

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatı üzerinden geliştirdiği korumacı söylemin dozunun giderek artması, ticaret savaşları başladı şeklinde yorumlandı. Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) Çin gibi rakiplerini hedef alması üzerine dünya ekonomisinin devleri, şimdiden kılıç kuşanıp saf tutmaya başladı. İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile görüşmesi ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, çelik başta olmak üzere ticari korumacılığın ülkesinin yerli sanayii için gerekli olduğunu savundu. Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından ‘Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır’ şeklinde kışkırtıcı bir içerik paylaşan Trump’a dünya çelik üreticilerinden de tepkiler gecikmedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD ile yaşanabilecek bir ticaret savaşına karşın Çin'in bütün tedbirleri aldığını ve almaya devam edeceğini vurgulayarak, "Umarım bu kadar ileri gidilmez." ifadelerini kullandı.

PASİFİK'TE ACİL E-ZİRVE

Çin; ABD'ye çelik ihracatı listesinde yüzde 1 pay ile 11 sırada bulunuyor. Buna rağmen Trump'un Çin'i de hedef alan açıklamaları, asıl meselenin en büyük rakibini durdurma çabası olduğunu gösteriyor. Dün ayrıca Pasifik İttifakı liderleri, telekonferans yöntemiyle yaptıkları toplantıda, 'ilişkili devlet' statüsündeki Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Singapur’la entegrasyon sürecinin hızlandırılması kararı aldı. İttifakın bu hamlesi, Trump’a karşı güçlü bir blok oluşturma çabası şeklinde yorumlandı.

ABD'nin çelik ithalatında en ilginç gelişme ise AB ile yaşanıyor. ABD'nin ticarette korumacı uygulamaları 1945 sonrası kurulan 'transatlantik ittifakı'nın krizi olarak da değerlendiriliyor. İlgili basın toplantısındaki soru üzerine, Trump, AB ülkelerinin çeşitli ticaret bariyerleriyle ABD'nin önünü keserken, ürettikleri araçları ABD'ye rahatça ihraç ettiklerini dile getirdi. Trump, "Eğer biz Avrupalı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirirsek, AB bize iyi davranmadı, ticaret açısından durum çok adaletsiz" dedi. (Yenişafak)

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD ticaret

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
savaş başlasın hep gariban insanlar ölsün sizin gibileri hep perde arkası lanet olsun size savaşınıza
enişte kimkong şu amerikaya sadece bi füze fırlat bütün insanlık için
Bu adam abd yi bitirecek.
Atalarimizin bir sözü var hani, eceli gelen it , cami duvarina isermis, buda dünyayi aptal saniyor, Merkel bir karar alir, yakinda Almanya ya gider, bir sürü tavizler verir, döner. Oboma da Avrupaya sert cikmis, Ailesiyle Berlin'e gidip, bir sürü tavizler verip ABD ye döndü
geri plânda ticarî hitler bozuntuları var!
SAYIN ABD Başkanı Donald Trump ALLAH AŞKINA AKLINI BAŞINA ÜLKELER ARASI KRİZ YARATMA ABD NİN BAŞINA BELA OLMA AZ AKILLI OL SEBEBSİZ YERE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPMA AKLINI ALIRLAR BAK .
Trump, "Eğer biz Avrupalı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirirsek, AB bize iyi davranmadı, ticaret açısından durum çok adaletsiz" dedi. Bu nasıl bir cümle ?
çöküşünü başlattın sonun geliyor yakındır
Bu haberin başlıgı bu sekilde mi atılır ? millet diken üstünde sizin attıgınız başlıga bakın yaptıgınız habere
BAŞLIK ÇOK İLGİNÇ
Diktatör
Dik dur eğilme!
Siyasi yönetim ve buna bağlı esasta, bölmek, parçalamak ve çıkarları doğrultusunda yok etmek anlayışı ile tabi oldukları sınıf gereği, dünyanın başına bela olan ABD, İngiltere, İsrail, Fransa ve diğer iştirakçi akbabalar. Keşke bilseniz.! "Ölüm var.! Dünya sizin olsa neye yarar.? Yatılacak yer ya çok dar, ya da paylaşıldığı kadar." Keşke bilseniz.!
bu imza atılırsa ABD kaybedecektir diğer ülkelerin geneline sattıkları mallara bir baksınlar buna silah sanayi de dahil unutmasınlar dünyada silah üreten çok ülke var onlarsa buna rağmen hem adamlardan bu maddelerin ithalatına sınırlama getirecekler hemde bu maddelerle ürettikleri silahları almalarını bekleyecekler bu yanlızca silahlada bitmez yolcu uçak üretimine de yansıyacak bir karar olacaktır diğer ülkeler neden Boing alsınlar o zaman başka uçak mı yok AB kendisi üretmiyormu Ruslar üretmiyor mu üretmeseler dahi üretime başlayacaklardır yani kaybeden ABD olacaktır
Bence doğru bir karar alıyor abd üreticiler ucuz ith dolayı çok zor durumda kaldılar aynı kararların daha sertini kendi üreticilerimizi korumak adına bizimde yıllar önce (2005 kotalar serbest bırakıldığına ) almamız gerekiyordu ama malesef yapamadık ith. pazarı olan üretmeyen bir ekonmi olduk Trump kızmaya hakkımız yok ülkesindeki işsizliği azaltmaya çalışıyor bu karar ile bence doğru yolda gidiyor ...
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