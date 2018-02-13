Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Başkan Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın eşinin ne olduğu anlaşılmayan beyaz toz içeren bir zarfı açtıktan sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İlk testler söz konusu maddenin tehlikeli olmadığını gösterdi.

Yetkililer, Donald Trump’ın gelinin New York’taki adreslerine gelen mektubu bu sabah açtığını belirtti.

Polis, Trump’ın gelinin mektubu açtıktan sonra kendisini iyi hissetmediğini, 911’i aradığını belirtti, öksürdüğünü ve midesinin bulandığını kaydetti.

Yetkililer, bir ekibin Manhattan’daki daireye gittiklerini belirtti.

Amerika’da yetkililer, şarbon içeren mektupların Kongre üyeleri ve medya kuruluşlarına 2001’de gönderilmesinden bu yana beyaz toz içeren mektuplara karşı hassas durumda.