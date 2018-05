Donald Trump-Kim Jong-un zirvesinin tarihi ve yeri belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, kritik zirvenin tarihini açıkladı.

TRUMP GÖRÜŞMENİN TARİHİNİ AÇIKLADI



Trump twitterdan yaptığı paylaşımda, “Kim Jong-un ile beklenen görüşme 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleşecek. Bunu dünya barışı için çok özel bir an yapmaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!