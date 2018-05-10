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Donald Trump-Kim Jong-un zirvesinin tarihi ve yeri belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran’da Singapur’da görüşeceğini açıkladı.

Donald Trump-Kim Jong-un zirvesinin tarihi ve yeri belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, kritik zirvenin tarihini açıkladı.

TRUMP GÖRÜŞMENİN TARİHİNİ AÇIKLADI

Trump twitterdan yaptığı paylaşımda, “Kim Jong-un ile beklenen görüşme 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleşecek. Bunu dünya barışı için çok özel bir an yapmaya çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

İHA

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