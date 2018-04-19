Donald Trump: Kuzey Kore ile görüşme verimsiz olursa toplantıyı terk edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği müzakerelerin başarısız olması durumunda "görüşmeyi terk edeceğini" söyledi:

"Eğer görüşmenin faydasız olacağını düşünürsek oraya gitmeyeceğiz.

"Eğer ben oradayken görüşmenin verimsiz olduğunu düşünürsem toplantıyı terk edeceğim."

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida'daki Mar-a-Lago malikânesinde düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınması için maksimum baskının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Trump dün de CIA Direktörü Mike Pompeo'nun gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim ile görüştüğünü açıklamıştı.

Pompeo'nun Kim ile "iyi bir ilişki" kurduğunu belirten Trump, geçmişte "küçük roket adam" diye hitap ettiği Kuzey Kore lideri ile görüşmenin "çok pürüzsüz" geçtiğini söylemişti.

Trump ile Kim'in Haziran ayında buluşması bekleniyor. Görüşmenin yapılacağı yer ise henüz netlik kazanmadı.

Trump "Daha önce de söylediğim gibi Kuzey Kore'nin nükleersizleşmeyi tamamen, kanıtlanabilir ve geri döndürülemez bir şekilde başarması durumunda önünde aydınlık bir yol bulunuyor" dedi ve ekledi: