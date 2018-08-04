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Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2018 09:11 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ülkenin yoksulluk durumu konusunda halka yanlış veya eksik bilgiler verdiği ortaya çıktı.

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Foreign Policy'de yer alan habere göre ABD yönetimi, mayıs ayında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı ülkenin yoksulluk oranını gösteren rapora itiraz ederek, ülkenin yoksulluk seviyesi konusunda yanlış ya da eksik bilgiler paylaştı. Habere göre, Foreign Policy ve kar amacı gütmeyen kriz sitesi Coda Story, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu BM raporuna karşılık yayımlanan açıklamaya ait belge ve maillere ulaştı.

Belgelerde, Trump yönetiminin yayımladığı karşıt açıklama konusunda başvurulan ekonomistler, yönetimin sunduğu rakamların doğru olup olmadığını sorguladı ancak bu kişilerin yorumları yayımlanan raporda ya silindi ya da yumuşatıldı.

Sonuçta, BM raporuna karşılık olarak yayımlanan açıklamada halkı yanlış yönlendiren veriler kullanıldı ve ABD ekonomisinin iyimser bir resmi çizildi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyinden bir yetkili, söz konusu açıklamada yer alan "ABD ekonomik büyüme ve refah konusunda yeni bir döneme giriyor." ifadesi için, bu dönemin Obama döneminde başladığını ve 1-2 yıl içinde sona ereceğini bu nedenle bu kısmın açıklamada yer almaması gerektiğini belirtti. Ancak yetkilinin bu tavsiyesi göz ardı edildi ve ifade açıklamada kullanıldı.

MAAŞLAR KONUSUNDA YANLIŞ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Ayrıca, maaşların arttığına dair bir ifadeye karşılık olarak başka bir yetkilinin "Yöneticiler harici maaşlar artmadı." diye yazdığı kısım da açıklamada yer almadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, mayıs ayında yayımladığı raporda, 40 milyon Amerikalının yoksul olduğunu ve 5 milyondan fazla insanın "Üçüncü Dünya Ülkesi şartlarında" yaşadığını belirtmişti.

Raporda, sosyal harcamalardaki vergi kesintilerinin ülkedeki eşitsizliği artırdığına işaret edilerek, Trump yönetiminin ekonomik politikaları sert bir şekilde eleştirilmişti.

BM raporu, ABD Nüfus Dairesi yoksulluk verilerine dayanmasına rağmen, ABD yönetiminin sert eleştirilerine maruz kalmıştı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Foreign Policy

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
İyide. Bizim Reisimizde bize yanlış bilgi veriyor. Ula Hani Gablu. Ula Hani 11 Bin Dular. Ula Hani Enfaslayon Düştü. Ula hani Tefe Tüfe. Bizim reis kendisi gibi sandı herkesi heralde. bakıyorum son 3 yılda heşey iki katı zamlanmış gıda dan dövize. ama benim maaşım Yüzde 20 artmış. Ula Hani Gabluu..
Bize ne bundan adamın parası bizi batırıyo burda bize ne onun halkına sölemediklerinden ya
Dolar cakilacak demek... haydi yastik alti rezevleri milli Tl ye cevirelim! )
Adamın hayatı yalan 2. kez seçilmeyen 34. başkan olucak daha önce gitmezse.
Bunu hangi hükümet yapmıyor ki ?
Siz önce kendi ölkemize bakalım sonra sağa sola laf atın
aynı yalanların yüz mislini bizim teyyo halkına söylüyor valla hiç birşeyde olmuyor çokta güzel mışıl mışıl uyuyoruz milletçe
Sen ne iğrenç adamsın ya işin gücün kaos.
BURASI AMERİKA Trump denen ahlaksız sözde insan hakları gibi soyut şeylerin arkasına saklanarak, Evangelistlerin çıkarı için Türkiye gibi bir ülkeyi cezalandırmaya çalışıyor. Bu olayda anlaşıldığına göre ise, kendi iktidarı için, halkını ve BM'yi kandırmaya çalışırken suç üstü yakalanıyor.
Ya Rabbim sen ABD yi paramparça eyle eyleki her eyaleti bir ülkeye dönsün eyle ki birbirileri ile uğraşmaktan müslümanlar ile uğraşmaya zaman bulamasınlar İnşAllah
ÖYLE BİR HABER BAŞLIĞI ATIYORSUNUZ KONUYLA İLGİSİ NE. DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKESİ VE BAHSEDİLEN DE SAYILI ZENGİNLERDEN NASIL HAPI YUTTU Bİ ANLATSAN.
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