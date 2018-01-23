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Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 18:37 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hindistan'ın kuzeyindeki bir köyün sakinleri gökten düşen cisimlerle heyecanlandı. Bunları Dünya dışından gelen ve değeri olan meteor sana köylülerden bazıları, yere düşen cisimleri evlerine götürdü. Gerçek ise çok farklıydı.

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Köylüler, olayı yetkililere haber verdi. Toplam ağırlıkları 10 ila 12 kiloyu bulan cisimleri inceleyen uzmanlar köyün sakinlerine pek ummadıkları bir cevap verdi.

Köylülerin, Dünya dışından gelen taşlar sandıkları şeyler aslında bir uçağın tuvaletinden atılan donmuş dışkılardı.

Bunlar meteor ta??ysa 1 milyon lira onun olacak!
Büyük bir gürültüyle düştü, sosyal medyada paylaşımlar peş peşe geldi

http://www.mynet.com/haber/ilginc-haberler/buyuk-bir-gurultuyle-dustu-sosyal-medyada-paylasimlar-pes-pese-geldi-3628041-1

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan meteor dışkı köylüler

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
size düşse düşse gökten bu düşer
bi boktan anlamiyorlar
koptum laaa evede götürmüşler hiçmi anlamadı bu hindular :D
malmısınız olm siz
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