Dört Duvar Arasından Meclise

HDP’nin milletvekili adayı olan Remziye Tosun Diyarbakır’da 4. Sıradan milletvekili seçildi. Türkiye’nin tamamı olmasa da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tosun’u tanıyor. Tosun, Sur’daki çatışmalar sırasında, biri 14 aylık, iki çocuğuyla birlikte mahsur kaldı.

Dört çocuk annesi olan Tosun, çatışmalar başlamadan iki çocuğunu akrabalarının yanına gönderdi. İlk günlerde, nasılsa yasaklar kalkar diye evini terk etmeyen Tosun, yaşadıklarını Amerika’nın Sesi’ne anlattı.

Çıkmaya karar verdiğinde artık çok geç olduğunu fark eden Tosun; “Yasaklar başladığında bir hafta kalkıyordu bir hafta yasak devam ediyordu. Biz de o sürede evimizi terk etmek istemedik. Sur fakirlerin yaşadığı bir kesimdi onun için evimizi terk etmek istemedik. Nasıl olsa her gün yasaklar kalkıyordu.Birçok komşu böyle karar aldık, çıkmayacağız diye. Çatışmalar başladı 9 gün sokağa çıkma yasağı olunca, tekrar kalkar diye bekledik ama kalkmadı ve içeride kaldık. Çatışmalar olduğu zaman 15 gün evimizde kaldık. 15 günden sonra baktık her tarafımız yıkılıyor tanklarla. Ev neredeyse üstümüze çökecekti. Başka bir aile de kendi evlerinden çıkarak bizim eve geldi. Onlarla birlikte evde kaldık, bir iki gün daha kaldıktan sonra çıkmamız gerektiğini anladık. Benim iki kızım onların bir oğlu yanlarındaydı. Ama çıkamadık nereden mermi geleceği, hangi tankın bomba atacağı belli değildi. Böyle böyle yedi ev değiştirdik en son Savaş Mahallesi’ne geldik. Ondan sonra çatışmalar yoğunlaştı. Bir evin bodrumunda kalıyorduk. Su yoktu, elektrik, yiyecek yoktu. Kapı açıkken ne varsa yemek yapıyorduk. O şekilde 3 ay geçirdik. Halen çıkmamakta ısrarlıydım çünkü çocuklarımın can güvenliği yoktu. Son ana kadar çatışmalar devam ediyordu, sonuçta 14 aylık bebeğim yanımdaydı” dedi.