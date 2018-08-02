Dört partiden ABD'ye ortak tepki

Bakan Gül de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırımlarına AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak tepki geldi. "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz" başlıklı ortak açıklamada, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun imzaları yer aldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, açıklamada ABD yönetiminin bir süreden beri Türkiye'ye yönelik dostluk, müttefiklik, ortak NATO üyeliği ile olduğu kadar ülkeler arası ilişkilerin uzun yıllar boyunca teşekkül etmiş değerleri bakımından da kabul edilemez tutum, beyan ve politikalarla yürüttüğü siyaseti ve nihayet bunun akıl ve mantık dışı son halkasını teşkil eden "Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik Hazine Bakanlığı eliyle yürürlüğe koyduğu yaptırım kararının şiddetle protesto edildiği" belirtildi. "Gereken karşılığın verilmesi haktır"

Partiler, bu tür uygulama ve tehditkâr beyanların Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ortaya çıkmış sorunları çözmeye yardımcı olmadığı gibi ayrıca bunlara yeni sorunlar ekleme niteliği taşıdığını belirtti. Türkiye'deki bir casusluk davasına ilişkin yargılama bahane edilerek Türkiye'yi sıkıştırma ve Amerikan kararları istikametinde davranmaya zorlama amacı güdüldüğünü ifade eden dört partinin ortak açıklamasında şöyle denildi: "Sürece İçişleri ve Adalet Bakanları'nın eklenmesini ve örneği görülmemiş bir şekilde iki bakanın şahsında doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının ve kurumlarının hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bu karar sahiplerini iki ülkenin ortak çıkarları için en ciddi düzeyde sorun doğurma kapasitesinde gördüğümüzü, bu tür yol ve yöntemleri Türk halkının onur ve vakarıyla reddettiğimizi, bu yönde atılmış ve atılacak her tür adıma karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, icra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz."

ABD'nin Fethullah Gülen'i iade etmemek ve Suriye'de YPG'ye destek vermekle suçlandığı açıklamada, "Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını ve gücünü olumsuz şekilde etkileme yönünde çeşitli sınırlama girişimlerinin yine ABD iç iktidar mekanizmalarında tehditkar bir şekilde gündeme taşındığı görülmektedir" denildi. Gül: ABD'de tek kuruş param yok Trump yönetimi, Türkiye'de casusluk suçlamasıyla yargılanan ve ev hapsinde tutulan papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Gül ve Soylu'nun ABD'deki mal varlıklarını bloke ederken, ABD'li kişi ve kurumların bu kişilerle iş yapmasını da yasaklamıştı. ABD yaptırımlarının hedefindeki Adalet Bakanı Gül, Twitter üzerinden tepkisini gösterdi. Gül, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım" diye tweet attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan paylaştığı mesajda, "ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz" ifadesini kullandı. "Karşılığı verilecek" ABD Hazine Bakanlığının açıkladığı yaptırım kararı Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "şiddetle protesto edilmişti". Bakanlık açıklamasında, ABD yönetimi "bu yanlış karardan geri dönmeye" çağrılırken, "Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün ABD Hazine Bakanlığının kararının açıklanmasından önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen haftaki yaptırım tehdidine, "Bize böyle tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz" diyerek yanıt vermişti. Pence'ten yeni açıklama Trump 26 Temmuz'daki açıklamasında, ABD'li papaz Brunson’ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye "büyük yaptırımlar" uygulayacaklarını duyurmuştu. Trump'tan hemen önce de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson'ın derhal serbest bırakılmaması hâlinde Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulayacaklarını söylemişti.