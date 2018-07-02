Dört soruda Berlin'deki istifa krizi

1. Berlin'deki koalisyon ortakları kim?

Alman hükümeti, Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), istifa eden İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in partisi küçük ortak Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve diğer büyük ortak Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) oluşuyor. CDU ve CSU arasındaki anlaşmaya göre CSU sadece Bavyera eyaletinde örgütlü, buna karşılık CDU'nun Bavyera'da teşkilatları bulunmuyor. Federal düzeyde ittifak kuran iki partinin Alman meclisinde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) olarak adlandırılan ortak grubu bulunuyor. CSU, CDU'ya göre daha muhafazakâr bir çizgi izliyor. Almanya'da mülteci ve iltica politikalarının sertleştirilmesini isteyen CSU, bu konuda Merkel'e baskı yapıyordu.

2. Seehofer ne istiyordu, Merkel ne diyordu?

İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde kayıtlı olan mültecilerin Almanya sınırından geçmesine karşı çıkıyordu. Mülteci politikasının sertleştirilmesini ve Almanya'nın ulusal kararlar almasını isteyen Seehofer, geçen Cuma günü AB liderler zirvesinde alınan ortak kararların da mültecilerin Almanya'ya gelmesinin engellenmesinde etkili olmayacağını kanısıydaydı. Seehofer, başka bir AB ülkesinde kayıtlı olan mültecilerin bu ülkelere doğrudan geri gönderilmesini istiyordu. Başbakan Angela Merkel ise AB ülkeleri ile ortak bir tavır alınmasından yanaydı. Almanya'nın bu konuda ulusal düzeyde karar almasının Almanya'nın AB ülkeleri ile müzakerelerinde elini zayıflatacağını düşünen Merkel liderler zirvesinde de uzlaşma yoluna gitti. Merkel'in bu görüşüne partisi CDU da destek verdi.