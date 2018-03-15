Dört Ülkeden Rusya’ya Karşı Ortak Açıklama

Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika ortak bir açıklama yayınlayarak İngiltere’de çift taraflı çalışan eski Rus ajana yönelik kimyasal saldırıyı kınadı ve Moskova’yı suçladı.

Açıklamada, “Bizler, Fransa, Almanya, Amerika ve İngiltere liderleri, Sergei ve Yulia Skripal’a yönelik İngiltere Salisbury’de 4 Mart 2018’de düzenlenen saldırıyı nefretle karşılıyoruz” ifadesi yer aldı.

Açıklamada, “Rusya tarafından geliştirilen bir çeşit askeri sinir gazının kullanımı, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bir sinir gazının ilk defa saldırı amaçlı kullanımını oluşturuyor. Bu, İngiltere’nin egemenliğine bir saldırıdır ve bir devlet tarafından bu şekilde bir kullanım Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin ve uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Bu hepimizin güvenliğini tehdit etmektedir” denildi.

4 ülke ayrıca Rusya’dan Novichok sinir gazıyla ilgili Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne tam kapsamlı bir izahatte bulunmasını talep ettiler.