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‘Dört Yıl Önce Kaybolan Malezya Uçağı Kaçırılmış Olabilir’

30.07.2018 18:21 | Son Güncelleme

Malezya Havayolları’na ait 370 sefer sayılı uçağın kaybolmasından dört yıl sonra başlatılan Malezya liderliğindeki bağımsız soruşturmanın raporu açıklandı

‘Dört Yıl Önce Kaybolan Malezya Uçağı Kaçırılmış Olabilir’

Malezya Havayolları’na ait 370 sefer sayılı uçağın kaybolmasından dört yıl sonra başlatılan Malezya liderliğindeki bağımsız soruşturmanın raporu açıklandı. Raporda hükümetin olaya müdahalesindeki eksiklere ve üçüncü bir tarafın müdahalesi olasılığına dikkat çekildi.

19 üyeli uluslararası bir heyet tarafından hazırlanan rapor Malezya’nın, “uçağın kasıtlı olarak yön değiştirdiği ve iletişimin kopmasının ardından yedi saatten uzun süre havada kaldığı” savını tekrarlıyor.

Raporu hazırlayan heyetin lideri Kok Soo Chon, uçağın kaybolma nedeninin enkaza ve kara kutuya ulaşmadan mümkün olmayacağını belirtti. Kok, pilotların uçağı kaçırmalarına neden olacak anormal davranış ya da stres sergilemediklerini, ayrıca tüm yolcuların da polis tarafından güvenlik sicillerinin incelendiğini ve hepsinin sicilinin temiz çıktığını söyledi.

Kok, “Bunun pilotlar tarafından yapılmış bir eylem olduğunu da düşünmüyoruz” dedi.

Kok, “Pilotların rehin alınması dahil üçüncü bir tarafın yasadışı müdahalesi seçeneğini ise eleyemiyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak hiçbir grubun uçağı kaçırma eylemini üstlenmediğine ve fidye istemediğine de dikkat çekti”

Kok, soruşturmanın hava trafik kontrolünde hızlı acil durum yanıtı ve radarı sürekli takip etme konularında boşluklar olduğunu gösterdiğini söyledi.

Kuala Lumpur’dan Pekin’e uçan ve 239 kişiyi taşıyan uçak 8 Mart 2014’te kaybolmuştu. Uçağın Hint Okyanusu’nun güneyinde düştüğü varsayılıyor.

Avustralya, Malezya ve Çin’in uçağın düştüğü yeri tespit etmek için yaptığı çalışmalar sonuç vermedi.

Yolcuların yakınları basına yapılan açıklamanın ardından uğradıkları hayal kırıklığını dile getirdi. Soruşturmada birçok açık olduğunu belirten yolcu yakını sorularının yanıtsız kalmasından şikayetçi oldu.

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