Dortmund’da şişme bebek genelevi

DW'nin sıradışı genelevden izlenimleri.Dortmund şehir merkezinin güneyindeki sessiz bir mahallede bulunan çıkmaz sokağın sonunda Almanya'nın ilk şişme bebek genelevi bulunuyor. Saatte 80 euro karşılığında müşteriler, aralarında bir erkek şişme bebek ile hem göğüslere hem de penise sahip bir şişme bebeğin de bulunduğu bir düzine silikon bebekten bir tanesini kiralayabiliyor ve bir odada cinsel arzularını karşılayabiliyor. 30 yaşındaki Evelyn Schwarz, şişme bebek genelevi olan Bordoll'un kurucusu ve sahibi. Burası aynı zamanda bir genelev ve BDSM (esaret, disiplin, sadizm ve mazoşizm) stüdyosu. Bir "BDSM kadın efendisi" olan Schwarz, Bordoll isimli mekanı geçen yıl genelevde çalışacak ve Almanca konuşan kadın seks işçisi bulmakta zorlandığı zaman açmış. DW'ye açıklamalarda bulunan Schwarz, BDSM fantezisinde iletişimin çok önemli olduğunu ve yurtdışından gelip Almanca konuşamayan seks işçilerinin müşterilerden gelecek imaları kaçırabileceğini söylüyor. Schwarz, "Japonya'da şişme bebek genelevi ile ilgili bir video gördüm ve bunun Almanya'da işe yarayabileceğini düşündüm" diyor. Schwarz, işe Çin'den sipariş ettiği dört bebekle başlamış. Bu bebeklerin kısa bir sürede müşterisi olunca fiyatları bin ile iki bin euro arasında değişen şişme bebeklerden daha fazla almış.

Şişme bebeklerin olumlu yanlarına vurgu yapan Schwarz, "Duyguları yok, iyi görünüyorlar, hasta değiller, istenilen her türlü hizmeti şikayet etmeden sağlıyorlar ve kişinin isteğine uygun vücut özelliklerine göre yapılabiliyorlar" diye konuşuyor. Günlük olarak beş ile 12 kişi bu geneleve geliyormuş. Müşterilerin çoğunluğu erkek olsa da kadın veya çiftlerden de gelenler oluyormuş. Schwarz'ın şişme bebekleri temizleyen, onları giydiren ve makyajlarını yapan bir yardımcısı var. Bebeklerin nasıl temizlendiğinin bir "sır" olduğunu belirten Schwarz, "Ama her kullanımdan sonra çok iyi bir şekilde temizleniyor, yıkanıyor ve dezenfekte ediliyorlar" diyor. Müşterileri kimler? Online bir seks forumunda yorum yazan bir kişi Anna isimli şişme bebeğe "10 üzerinden 10" vermiş ve bu bebekle farklı cinsel ilişkilerini "çok ateşli yeni bir deneyim" olarak tanımlamış. Yorumu yazanın tek şikayeti 30 kilogram ağırlığında olan bebeği farklı pozisyonlar için oynatırken zorlanması olmuş. Schwarz bu bebeklerin bazı müşteriler için "gerçekten çok pasif" olduğunu, ancak diğerlerinin "ekstraya giren hizmetler" için para ödemedikleri için mutlu olduklarını söylüyor. Bordoll'un sahibi "İstediğiniz her türlü cinsel hizmeti alabilirsiniz. Erkek egoist olabilir ve şişme bebeğin hisseleriyle ilgilenmek zorunda olmaz" diyor.

Schwarz müşterilerinin "tıpkı her genelevde olduğu gibi" hayatın her alanından geldiğini ve bir kez gelenlerin yüzde 70'inin tekrar geldiğini belirtiyor. Diğerlerinin sadece yeni bir deneyim yaşamak istediğini söylüyor. Müşterilerin en az 18 yaşında olması gerekiyor. "Buraya gelenlerin çoğu insanlarla iletişime geçemeyen ve sosyal sorunlar yaşayanlar. Göz teması kurmuyorlar ve sizinle konuşurken yere bakıyorlar" diyen Schwarz, ayrıca tehlikeli cinsel fantezilere sahip müşterilerinin olduğundan da bahsediyor. Bazılarının da bebekler ile duygusal bir bağ kurduğunu anlatan Schwarz, "Bazıları her hafta geliyor ve bu kişilerin insanlardan fazla şişme bebekleri tercih ettiğini anlıyoruz" diyor. Toplumsal olarak kabul edilebilir mi? Bordoll, türünün tek örneği değil. Japonya'da düzinelerce şişme bebek genelevi bulunuyor, Barcelona'da yeni açıldı ve Berlin’de bir şişme bebek eskort servisi bulunuyor. Bu gelişmeler teknolojinin, genelevlerde kullanılabilecek, yapay zekaya sahip bebekler üretebilecek kadar ilerlediği bir süreçte gerçekleşiyor. Ancak Schwarz, yüksek maliyet ve sürekli bakım ihtiyacından ötürü yapay zekaya sahip seks robotlarının genelevler için ideal olmadığı görüşünde.

Sorumlu Robotik Derneği tarafından yapılan bir çalışmaya göre, "bunun Avrupa'da nasıl yol alacağını söylemek için henüz çok erken ancak bu seks robotu genelevlerinin önünü açacak toplumsal kabul edilebilirliğin arttığını gösteriyor." Bu gelişmeler, İngiltere'deki De Montfort Üniversitesi'nde robot etiği ve kültürü ve yapay zeka alanlarında çalışmalar yürüten Kathleen Richardson'ın da aralarında bulunduğu bazı kişileri rahatsız ediyor. Seks Robotlarına Karşı Kampanya'nın ortak kurucusu Richardson, "insan olmanın ne anlama geldiğini tanımlayan, toplumun güçlü bir anti-hümanist kesimini" sorguluyor. "Neden oyuncak bebeklerle ilişkiye girmenin normal olduğunu düşündüğümüz bir dünyada yaşıyoruz?" diyen Richardson, "Benmerkezci bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Pornografi, fahişelik ve çocukların cinsel istismarı vasıtasıyla sadistlerle dolu bir dünyayı çoktan yarattık bile. Ve şimdi de bu sadistlere oyuncak bebekler vererek onlara insanlıklarını geliştirmek için daha da az fırsat tanıyoruz" diyor.