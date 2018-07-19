Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Kansere yakalandıktan sonra tüm vücudunu siyah dövmeyle kaplayan Curlykale, cinsel organının estetik zevkini bozması nedeniyle ameliyat olmaya karar verdi.

MEME UÇLARI, PENİS VE TESTİSLERİNİ ALDIRDI

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan adam göğüs uçlarını, testis ve penisini aldırdıktan sonra fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

GÖZ BEBEKLERİNİ BİLE SİYAHA BOYATTI

Göz bebeklerine dahi siyah dövme yaptıran adam 2017 yılında kanseri yendikten sonra ünlü olmuştu.

Curlykale kanseri yenmesinin ardından cildinin bozulması nedeniyle tüm cildini dövmeyle kaplatma kararı aldı.

CİNSEL ORGANINI MEKSİKA'DA ALDIRDI

Yerel basın operasyonun Meksika'daki Jardines Hastanesi'nde gerçekleştiğini duyurdu.



