Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Kansere yakalandıktan sonra tüm vücudunu siyah dövmeyle kaplayan Curlykale, cinsel organının estetik zevkini bozması nedeniyle ameliyat olmaya karar verdi.
MEME UÇLARI, PENİS VE TESTİSLERİNİ ALDIRDI
Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan adam göğüs uçlarını, testis ve penisini aldırdıktan sonra fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
GÖZ BEBEKLERİNİ BİLE SİYAHA BOYATTI
Göz bebeklerine dahi siyah dövme yaptıran adam 2017 yılında kanseri yendikten sonra ünlü olmuştu.
Curlykale kanseri yenmesinin ardından cildinin bozulması nedeniyle tüm cildini dövmeyle kaplatma kararı aldı.
CİNSEL ORGANINI MEKSİKA'DA ALDIRDI
Yerel basın operasyonun Meksika'daki Jardines Hastanesi'nde gerçekleştiğini duyurdu.
CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti
Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı
Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!
Fecir Alptekin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda oluşturulan İletişim Ofisi'nin başkanlığına getiriliyor iddiası!
OHAL'siz ilk gün: OHAL'in kalkması Türkiye'de neyi değiştirecek?
CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Adnan Oktar'ın 'aslan' dediği müritlerinin şok meslekleri!
Okuyucu Yorumları 3 yorum