Dow Jones Endeksi'nde rekor düşüş

Veriler, ücretlerde beklenenden fazla artış olduğunu da ortaya koydu.

Rakamlara göre, ABD ekonomisinde Ocak ayında 200 bin istihdam yaratıldı.

Ancak New York Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına gideceğine yönelik işaretler üzerine geçen haftadan beri dalgalı bir seyir izliyordu.

Göreve geldiğinden beri, Trump günbegün borsadaki yükselişi, yönetiminin başarısına kanıt olarak sunmuştu.

Böylece, 2008 finansal kriz sırasındaki 777 puanlık düşüş de geride bırakılmış oldu.

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan New York Wall Street'te Dow Jones Endeksi rekor kayıp yaşadı.

Maaşların yükselmesi halinde insanların daha fazla tüketmesi ve bunun da enflasyonu yükseltmesi öngörülüyor.

Bunu kontrol altında tutabilmek içinse, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına gitmesi gerekecek.

Yatırımcılar şimdi beklediklerinden daha fazla kez faiz artırımı olabileceğini öngörüyorlar.

Bu da şirketler için borçlanma maliyetlerinin artacağı beklentisini beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, satışların bu faiz artırımı beklentisiyle gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor.

Öte yandan Jerome Powell, Pazartesi günü Fed Başkanlığı görevine başladı.